Miedo al tren

Estamos de luto, 45 muertos en el accidente ferroviario de Adamuz. El fallo de una soldadura entre una vía nueva con otra de 1989 fue la causa de la rotura del carril que produjo el siniestro, según los investigadores. Por tanto la responsabilidad es del Ministerio de Fomento y del Gobierno, sus titulares Puente y Sánchez. Como es habitual mienten y tratan de ganar el relato y tirar cortinas de humo, pero lo tienen mal. Puente dice que la renovación de la línea era integral, que según la RAE significa «que comprende todos los elementos». Ahora se descubre que no y censura a Ignacio Barron, presidente del comité de investigación del mismo ministerio, que le corrige. Y a cualquiera que pueda hacer público algo perjudicial. Ese ministerio es una cloaca, empezando por su ex ministro Abalos, Koldo, Isabel Pardo de Vera y otros muchos incluyendo las sobrinitas que colocaban. El problema es la falta de mantenimiento, no hacer caso a las comunicaciones de problemas de los maquinistas, la inoperatividad de los trenes que teóricamente controlan, dejadez y mala gestión y es que a lo peor el dinero que se debía emplear aquí ha ido a parar a otros bolsillos. Ahora quieren tapar la boca de los afectados comprándolos; que no se fíen, ya sabemos lo que tardan en cobrar otros siniestros. Sin embargo, los desprecian no asistiendo al funeral. No dimite ni se cesa a nadie. Salvo en Cataluña, que allí sí, lo piden los nacionalistas y listo, por sus problemas en cercanías (que también existen en Valencia o en Madrid). Un sistema ferroviario que era bueno, deshecho. Da miedo coger un tren, no sabes cuándo llegas, ni si llegarás.

* Joaquín Serrano es notario y doctor en Derecho