Los minipisos son la nueva preocupación que llega a la ciudad, unas viviendas sin pretensiones en lo que siempre han sido locales comerciales.

El problema de la vivienda es una realidad, no es nueva la especulación del terreno, el precio de los pisos nuevos están por las nubes y los de segunda mano se venden al precio que sea, muchos propietarios no se arriesgan a alquilar por el temor a los impagos, a los destrozos o a los inquiokupas y los que alquilan suben los precios porque hay gran demanda en el mercado inmobiliario.

Ante esta selva de ladrillo, algunos propietarios de locales comerciales que no tenían expectativas de obtener beneficios a corto plazo aparecen en escena para hacer el agosto y tramitan un cambio de uso de locales comerciales a viviendas, infraviviendas se pongan como se pongan, porque hay serias dudas sobre la ventilación adecuada, de la luz natural que recibirán estos minipisos, de su accesibilidad, de la correcta conexión a la red de alcantarillado, si dispondrán de salida de humos o de cédula de habitabilidad.

Un desasosiego que crece entre los vecinos pensando que el auge de los minipisos, acrecentará la población y, por tanto, desestabilizará y mermará la calidad en los servicios sanitarios y educativos del barrio en un futuro no tan lejano.

Los minipisos están ocasionando un enfrentamiento innecesario entre promotores y comunidades de vecinos que no tienen previsto este asunto en sus estatutos. Las comunidades de vecinos observan como se ejecutan obras con celeridad en los bajos sin que les dé tiempo a reaccionar y lo que, inicialmente, parecía un negocio de trasteros se convierte finalmente en viviendas para familias desesperadas porque hay que ser claros, estas viviendas van dirigidas a familias con pocos recursos, a jóvenes que ven en ellas la posibilidad de independizarse, personas que si tuvieran otra posibilidad no valorarían la opción de un minipiso en un bajo comercial.

No olvidemos que lo que hoy sembramos, mañana recogeremos y, aunque estos minipisos estén dentro de la legalidad, no es la mejor manera de dar solución al problema de la vivienda. La vivienda es un derecho que tenemos que proteger y hay que vivir con dignidad, el atajo que se ha tomado es un parche que lamentaremos sin duda. A menudo afirmamos que la administración es lenta, pero en esta ocasión ha pisado el acelerador sin analizar las consecuencias.

* Concha Guillamón es la presidenta de A.V. La Choquera y vocal de Coasveca