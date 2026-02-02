Nuevo objetivo: residencia de la tercera edad

El Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre ha recibido la donación de una parcela de 14.400 m², con una única condición: que se destine a la construcción de una residencia de la tercera edad. Está situada en un enclave inmejorable, en la carretera de Las Fuentes, y nos ofrece múltiples posibilidades a la hora de construir y poner en marcha un recurso asistencial tan necesario. En primer lugar, quiero mostrar mi reconocimiento público a las personas que han hecho posible esta donación: vecinos de Alcossebre desde hace mucho tiempo que demuestran así su agradecimiento a nuestra localidad y es lo justo que su esfuerzo sea correspondido. Y así lo vamos a hacer, centrándonos en buscar todas las alternativas para que la residencia pueda construirse y ponerse en marcha. Hay que advertir que va a ser un proceso costoso, tanto en tiempo como en inversión económica y que nadie piense que se va a hacer en cuatro días. De momento, ya estamos trabajando con la Conselleria de Servicios Sociales, para determinar qué tipo de residencia es la más adecuada para nuestro municipio y estamos en contacto con empresas del sector gerontológico para sopesar alternativas de construcción y gestión que aúnen iniciativa público-privada y, por eso, no cerramos la puerta a ese sistema. Lo vamos a estudiar y valorar todo porque tenemos un objetivo claro: conseguir que la residencia de la tercera edad en nuestro pueblo sea una realidad.

Sé, por mi experiencia como Alcalde, que lo podemos hacer posible porque, en otras ocasiones, hemos planteado proyectos que muchos tildaban de imposibles y, con mucho esfuerzo, hemos acabado haciéndolos realidad. Y estoy seguro que, en esta ocasión, también será así.

* Francisco Juan Mars es el alcalde de Alcalà-Alcossebre