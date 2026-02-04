A mi sobrino le intentaron atracar hace unos días mientras paseaba por un barrio céntrico de Valencia. Tres jóvenes de origen magrebí se le acercaron con claras intenciones de robarle. Por suerte, gracias a que es fuerte y atlético, pudo defenderse y escapar sin sufrir daños graves. Acto seguido acudió a la Policía Nacional para denunciar lo ocurrido. Quiero agradecer desde aquí la profesionalidad y el trato ejemplar que recibió por parte de los agentes.

Tristemente lo sucedido no es un caso aislado. Es el reflejo de la realidad que están provocando las políticas de puertas abiertas del Gobierno de Sánchez. Barrios que antes eran tranquilos y seguros hoy resultan irreconocibles. Vecinos que vivían con normalidad ahora lo hacen con miedo, viendo cómo aumenta la inseguridad en sus propias calles.

A esta situación se suma la saturación de nuestros servicios públicos, una sanidad al límite y enormes dificultades para acceder a una vivienda. Y, aun así, Sánchez anuncia la regularización masiva de otros 500.000 ilegales, alimentando el efecto llamada y agravando los problemas derivados de la reagrupación familiar. Los castellonenses están hartos de estas políticas irresponsables que generan inseguridad y colapsan nuestros recursos. Ni España ni Castellón pueden convertirse en una macro oenegé financiada con los impuestos de todos.

Quien venga legal, a trabajar y a aportar, será bienvenido. Pero quien entra de modo ilegal y viene a delinquir no tiene cabida. Esto, de sentido común, solo Vox lleva denunciándolo desde su fundación. Seguiremos trabajando sin descanso para recuperar nuestros barrios y hacer que Castellón vuelva a ser Castellón.

Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón