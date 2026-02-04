Gnanou y el aniversario de educación para la paz

La pasada semana, el 30 de enero, se celebró el aniversario del Día Escolar Internacional de la Paz, y también con motivo de los 55 años de Cooperación Castelló-Safané (Burkina Faso) la directora de Gnanou-Projecte Solidaris, Imma Puig, visitó las escuelas, entre ellas, el Grupo Santa Águeda de Bencàssim, para hablar de esta efeméride y, al mismo tiempo, de la labor que esta oenegé realiza durante más de medio siglo en aquel país africano, tan unido a nuestra ciudad.

Según nos cuentan, los alumnos mostraron su curiosidad y reconocimiento por la labor que los cooperantes castellonenses realizan sobre la vida cotidiana de los nativos, la alimentación, los vestidos, el trabajo y la escuela. Una charla amena, relacionada siempre con la paz y los valores que esta conlleva.

Ese mismo día se publicó y mostró a profesores, alumnos, público y suscriptores el nuevo calendario ilustrado de Gnanou, oenegé castellonense, que, con sus recursos y ayudas personales, tanto contribuye al desarrollo integral de aquel país.

Una labor encomiable que, gracias a esta actividad de Castelló y al trabajo desinteresado de su directora y colaboradores, está contribuyendo, como hemos visto, a la mejora de la salud, especialmente, la educación y el trabajo de este país africano tan entrañablemente unido a nuestra ciudad y provincia.

