Opinión | LA RUEDA
Gnanou y el aniversario de educación para la paz
La pasada semana, el 30 de enero, se celebró el aniversario del Día Escolar Internacional de la Paz, y también con motivo de los 55 años de Cooperación Castelló-Safané (Burkina Faso) la directora de Gnanou-Projecte Solidaris, Imma Puig, visitó las escuelas, entre ellas, el Grupo Santa Águeda de Bencàssim, para hablar de esta efeméride y, al mismo tiempo, de la labor que esta oenegé realiza durante más de medio siglo en aquel país africano, tan unido a nuestra ciudad.
Según nos cuentan, los alumnos mostraron su curiosidad y reconocimiento por la labor que los cooperantes castellonenses realizan sobre la vida cotidiana de los nativos, la alimentación, los vestidos, el trabajo y la escuela. Una charla amena, relacionada siempre con la paz y los valores que esta conlleva.
Ese mismo día se publicó y mostró a profesores, alumnos, público y suscriptores el nuevo calendario ilustrado de Gnanou, oenegé castellonense, que, con sus recursos y ayudas personales, tanto contribuye al desarrollo integral de aquel país.
Una labor encomiable que, gracias a esta actividad de Castelló y al trabajo desinteresado de su directora y colaboradores, está contribuyendo, como hemos visto, a la mejora de la salud, especialmente, la educación y el trabajo de este país africano tan entrañablemente unido a nuestra ciudad y provincia.
Profesor
Suscríbete para seguir leyendo
- Concurso de acreedores de un gigante citrícola de Castellón: intervenidas las facultades de administración
- Alerta en la citricultura: detectan las primeras naranjas de Egipto con residuos y fitosanitarios prohibidos
- Luto en Castellón por Manuel, enfermero del Hospital General fallecido en accidente: 'Padre coraje y con un corazón enorme
- Esto cuesta comer en los mejores restaurantes de Castellón en relación calidad-precio según la Guía Michelin 2026
- La Orquesta Panorama vuelve a Castellón como plato fuerte de unas fiestas
- 27 años al frente de un restaurante y un emblemático santuario de Castellón: la historia de José y Bea
- El tiempo: Así impactará la borrasca Leonardo en Castellón
- Persianas bajadas y calles vacías: el comercio de Vila-real lanza un grito de auxilio para no desaparecer