A los okupas, ni luz ni agua

El difícil acceso a la vivienda por parte de algunos colectivos es uno de los mayores desafíos para el conjunto de las administraciones hoy en día. No basta con lamentar las dificultades de los jóvenes; es imperativo actuar, aunque con menos recursos que el Gobierno de España, con determinación desde el ámbito local. Por ello, ante las cero viviendas construidas en la legislatura de Sánchez, en Burriana estamos impulsando una estrategia integral que combina el fomento de la oferta con la seguridad jurídica.

En primer lugar, estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para aumentar el parque residencial. Nos hemos sumado al plan Vive de la Generalitat y hemos aplicado medidas fiscales valientes, como la bajada de impuestos mediante la bonificación del ICIO para la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO).

Sin embargo, la oferta no solo depende de ladrillo nuevo, sino de dar confianza a los propietarios para que saquen sus inmuebles al mercado.

Es aquí donde debemos ser tajantes. La okupación ilegal es un freno directo a la oferta de alquiler. Una de cada cuatro viviendas vacías no se alquila por miedo a la ocupación o inquiokupación.

Para combatir esta indefensión, hemos solicitado formalmente la adhesión a la Red de municipios afectados por la ocupación (Red MAO). Este foro nos permitirá buscar soluciones concisas y analizar la dimensión de un problema que genera alarma social y asfixia económica a los dueños, quienes a menudo deben seguir pagando suministros mientras el infractor no sufre consecuencias inmediatas.

En Burriana no nos quedamos de brazos cruzados. Ya creamos la Unidad de Atención Ciudadana contra la Ocupación, liderada por la Policía Local, para asesorar a víctimas de usurpación o impagos. Además, son necesarios cambios legales como la iniciativa aprobada en el Senado para permitir el corte de suministros en viviendas okupadas ilegalmente.

Carrera de obstáculos

Garantizar la convivencia vecinal y la seguridad jurídica de los propietarios es, en última instancia, la mejor política de vivienda. Solo con valentía y firmeza por parte de todas las administraciones lograremos que alquilar o comprar una vivienda no sea una carrera de obstáculos para aquellos que más difícil lo tienen, sino que Burriana continúe siendo uno de los mejores lugares para que las familias desarrollen su proyecto de vida.

Alcalde de Burriana