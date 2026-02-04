La provincia de Castellón tiene en sus playas gran parte de su patrimonio. El litoral no solo es un bien colectivo, es un activo económico, destino turístico y fuente de riqueza. Es un valor añadido para nuestra tierra. Y esa joya, no se toca. Esta Diputación Provincial de Castellón tiene entre sus objetivos la preservación del litoral. Lo dije en mi discurso de investidura. Lo mantengo hoy, superado el ecuador del mandato, porque el desafío es grande cuando enfrente tienes a un Gobierno de España que, con el PSOE a la cabeza, solo desea que la ola siga erosionando.

Nuestras funciones no han sido las de la propaganda, son las de los hechos. Las que estaban esperando desde hacía años los castellonenses que habían visto cómo año tras año, con el socialismo al frente de las instituciones, había mucho pico pero poca pala.

Y nosotros preferimos la discreción del trabajo al protagonismo de los focos. Y precisamente son los hechos los que reconocen y acreditan nuestro propósito.

En la Diputación Provincial de Castellón hacemos aquello que decimos. Y es así cómo el 7 de mayo de 2024 reunimos a todos los municipios con costa para forjar una estrategia común en defensa de nuestro litoral. Frenar la regresión socialista y proteger nuestro patrimonio, nuestras viviendas y nuestra gente. Los castellonenses saben, desde hace siglos, que el mar erosiona. Pero también saben que hay ingenierías que tratan de frenar el avance de la regresión si hay políticas que se empeñan en hacerlo posible.

Vivimos un momento político en el que no hay gobierno ni presidente. Los deberes básicos que fija la Constitución han sido dinamitados por un presidente del Gobierno que solo resiste. Y frente a la erosión del socialismo, la protección y la defensa de los ciudadanos que abanderan las instituciones que gobierna el Partido Popular. Esa reunión del 7 de mayo de 2024 permitió fijar una estrategia de derechos y deberes que presentamos al Gobierno de España el 23 de mayo de ese mismo año. El propósito era avanzar en actuaciones e inversiones, alejadas de ideologías, pero necesarias para defender de forma eficaz las playas de nuestro litoral. Ir todos a una para que el conjunto de la provincia fuera escuchada en Madrid.

Y las buenas palabras del Ministerio de Transición Ecológica ahí se quedaron. Porque pese a las palmaditas en la espalda, nada se ha hecho. Los castellonenses saben lo que el PSOE ha hecho y ha dejado de hacer. Y por eso cuando llegan borrascas como Harry y destrozan nuestros frentes marítimos miramos indignados al Gobierno de España.

Este mes de enero hemos vuelto a llamar a las puertas del Ministerio de Transición Ecológica para exigir diligencia e inversiones. Hemos solicitado al Gobierno de España la declaración de zona catastrófica en aquellos municipios en los que la ola socialista ha hecho estragos. Porque si en 2024 les pedimos inversiones y regeneración, la realidad es que su inacción hoy ha generado en mayores destrozos.

El litoral es nuestra bandera y nuestra obligación, exigir a todos los niveles la defensa de nuestra tierra. Solo eso importa. Y enfrente el socialismo, que prefiere erosionar antes que proteger. Haciéndonos un daño terrible.

Afortunadamente hoy la provincia de Castellón sabe que tiene una ley autonómica que vela por los intereses de la costa. Una ley histórica que el PP aprobó en Les Corts el 15 de mayo de 2025 y que el socialismo rechazó junto a sus lacayos de Compromís.

Hoy seguimos avanzando para exigir inversión en forma de escolleras y espigones, con una estrategia coordinada para todo el litoral que no provoque los destrozos registrados en Alcalà de Xivert, Almassora, Almenara, Benicarló, Benicàssim, Burriana, Cabanes, Castellón, La Llosa, Moncofa, Nules, Oropesa, Peñíscola, Torreblanca, Vinaròs y Xilxes. Todos nos importan. Y por eso seguimos y elevamos nuestra exigencia en Diputación, en el Consell y también en el Senado y en el Congreso. Con hechos.

Bloqueo

El 12 de marzo de 2024, el PP aprobó en el Senado una iniciativa para modificar la ley de costas. Conseguíamos tramitar una proposición para modificar la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, con el objetivo de proteger las viviendas singulares de nuestro litoral. Desde entonces, el socialismo la bloquea en la Mesa del Congreso.

No nos rendimos. El 10 de abril de 2025 redoblamos nuestra exigencia en las Cortes Generales con una segunda iniciativa, promovida por el Grupo Parlamentario del PP en el Congreso. El PSOE la ha vuelto a bloquear hurtando a la Cámara Baja el justo debate democrático. Pero no claudicaremos. El socialismo es regresión. Nosotros somos protección y defensa. De nuestras costas, de nuestra tierra y de nuestra gente.

Seguimos.

Presidenta de la Diputación de Castellón