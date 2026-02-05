Opinión | A FONDO
L’Alcora creix
Els canvis en un poble no sempre són immediats ni sorollosos, moltes vegades són el resultat d’un treball constant, de decisions pensades i d’una gestió continuada. Quan mires l’Alcora amb perspectiva, és evident que s’està avançant, que hi ha una dinàmica positiva en marxa i que el rumb és clar.
Dir que l’Alcora creix no és una proclama fàcil ni una mirada triomfalista. És una afirmació que naix de l’observació i, sobretot, de les dades. En alguns moments, la percepció coincideix amb els indicadors objectius, i això permet parlar amb serenitat, sense exageracions i amb el rigor necessari.
En els últims anys, l’Alcora ha consolidat una evolució positiva en població. Des de 2019, el nombre d’habitants creix de manera continuada, sense retrocessos. A 1 de gener de 2026, ens apropem als 11.000, amb 10.943 habitants, una de les xifres més altes de la seua història i molt pròxima als màxims assolits entre 2008 i 2010.
No es tracta d’un repunt puntual ni d’una oscil·lació circumstancial, sinó d’una tendència sostinguda que confirma que l’Alcora és un lloc atractiu per a viure, treballar i arrelar.
Aquest creixement demogràfic va acompanyat d’un altre indicador clau: l’evolució de l’atur. Si ampliem la mirada als últims quinze anys, l’Alcora ha passat de registrar més de 1.200 persones desocupades a situar-se clarament per davall de les 600. L’última dada coneguda, corresponent a gener de 2026, és de 564 persones aturades, el nivell més baix des d’agost de 2008. La dada és especialment rellevant si es posa en relació amb la població: amb xifres d’habitants molt semblants a les d’altres moments del passat, l’atur se situa hui per davall de la meitat. Això confirma que no hi ha menys atur perquè hi haja menys gent, sinó perquè hi ha un context més favorable.
Llegides conjuntament, aquestes dades permeten extraure una conclusió clara: l’Alcora avança cap a un model de creixement més estable i més equilibrat que en etapes anteriors. No perquè tot estiga resolt ni perquè no existisquen dificultats (encara queda molt per fer per tal de continuar reduint aquestes xifres) sinó perquè hi ha indicadors objectius que apunten en una bona direcció i que confirmen un canvi de tendència sostingut en el temps.
En paral·lel, l’Alcora també ha avançat en projectes i en manera de fer. Darrere hi ha decisions preses amb responsabilitat, iniciatives que han requerit constància i una gestió pública basada en la planificació i el treball continuat. La recuperació d’espais degradats durant massa temps, el desbloqueig de situacions enquistades i la transformació de problemes en oportunitats de futur ha sigut una part essencial del camí recorregut en aquests anys. A l’Alcora hem apostat per un creixement que no es limita exclusivament a l’àmbit econòmic. La inversió en educació, en esport, en cultura, en polítiques inclusives i en patrimoni, així com la millora de l’espai públic i dels serveis municipals, formen part d’una mateixa visió de poble. Ho fem des del convenciment personal que créixer també és cuidar el dia a dia, millorar els barris, dignificar els equipaments i generar espais de convivència que reforcen el sentiment de pertinença.
La indústria i el treball continuen sent eixos fonamentals. Les actuacions als polígons industrials, la millora d’infraestructures, la col·laboració amb el teixit empresarial i el suport a iniciatives vinculades a l’àmbit laboral responen a una convicció clara: generar oportunitats des d’ací, aprofitant el potencial del nostre territori i del nostre sector productiu, i fer-ho de manera coordinada amb altres administracions i agents econòmics. Governar també implica prendre decisions complexes, explicar-les, donar la cara i escoltar. Estar prop quan les coses són senzilles, però també quan són més difícils. La proximitat no és una estratègia comunicativa, us puc assegurar que és una manera (l’única per a mi i el meu equip) d’entendre la política municipal, basada en la conversa, l’escolta i la presència constant al carrer.
Treballar amb criteri
Crec sincerament que l’Alcora avança quan és capaç de reconéixer allò que cal millorar i, al mateix temps, posar en valor el camí recorregut. Sense presses ni triomfalismes, però amb la tranquil·litat de saber que s’està treballant amb criteri. Enguany farem realitat reptes molt importants. En queden molts altres per davant, però també hi ha una base sòlida sobre la qual continuar construint.
L’Alcora creix perquè suma esforços, perquè planifica i perquè té clar que avançar significa, sobretot, millorar la vida de la gent que viu ací.
Alcalde de l'Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta en la citricultura: detectan las primeras naranjas de Egipto con residuos y fitosanitarios prohibidos
- Novedades en el centro comercial Salera de Castellón: las dos aperturas previstas este febrero
- Novedades en la crisis de un gigante citrícola de Castellón: al menos 28 agricultores van a reclamar el pago de sumas abultadas
- La Orquesta Panorama vuelve a Castellón como plato fuerte de unas fiestas
- Un parque multiaventura con tirolina, la apuesta de un pueblo de Castellón para atraer turismo activo y frenar la despoblación
- Emergencias establece la alerta por nevadas en Els Ports
- El declive de una marjal de Castellón: Un santuario de biodiversidad que agoniza por falta de agua
- Punto negro en Castellón: dos accidentes en la misma zona en dos días consecutivos