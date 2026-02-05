La lucha por una ambición colectiva

La Universitat Jaume I (UJI) conmemora su 35º aniversario como una universidad prestigiosa, en buena posición en los ránkings internacionales de calidad universitaria. Tuve el privilegio de asistir en primera línea a su nacimiento y el honor de haber sido su rector durante nueve años. En este artículo resumo algunas de mis vivencias sobre el difícil camino para crear la UJI.

La aprobación de la ley de reforma universitaria eliminó la autonomía docente de los centros, entre ellos del CUC, centro de la Universitat de València (UV), que quedó sin plantilla propia y bajo la dependencia de 69 departamentos del cap i casal. Se pasó a decidir allí qué recursos, qué docencia asignaban (y a quién) en Castellón.

Esto generó dos problemas críticos en el CUC: por una parte, un drenaje de recursos económicos y, por otra, inestabilidad docente debido a que, al no tener plantilla propia, el profesorado que iba y venía de Valencia no tenía más que elegir docencia allí en cuanto había vacante, dejando a los estudiantes de Castellón en precariedad académica.

Ante esta situación dramática se inició una gran movilización social. Nunca imaginé que, al incorporarme al CUC en 1985, me vería inmerso en un proceso tan intenso: asambleas multitudinarias de profesorado y estudiantes, manifestaciones, encierros nocturnos, juntas de centro y reuniones con el rector de la UV, marcaron una etapa de alta tensión, todo ello con el objetivo de reclamar estudios universitarios de calidad para Castellón.

La negativa de la UV a conceder autonomía al CUC y su rechazo a implantar los estudios de Empresariales en Castellón echaron más leña al fuego y provocaron la dimisión de la dirección del CUC. Nadie quiso presentarse a las elecciones y el rector tuvo que nombrar una comisión gestora de la cual formé parte. Entonces se comenzó a plantear la creación de una universidad propia. No fue un camino fácil; existían muchas reticencias internas y además un informe (del que guardo copia) encargado por el director general de Universidades, desaconsejaba crear una universidad en Castellón como mínimo hasta 2001. Con el director general en contra, la situación se volvió insostenible. Las protestas se intensificaron, esta vez no contra la UV, sino contra la Generalitat que era la competente para crear una universidad.

El 15 de diciembre de 1989, el president de la Generalitat, Joan Lerma, nos convocó a la comisión gestora del CUC en la sede de la plaza de la Paz. No sabíamos a qué íbamos. Allí nos anunció su voluntad de crear la UJI.

El director general asumió esa decisión, pero concebía la UJI solo como una solución para cerrar la crisis del CUC. Llegó a declarar: «La UJI tiene que ser el CUC y un 20% más». Aquello no era lo que queríamos. Continuamos luchando para conseguir una gran universidad, hicimos una propuesta de estudios y reclamamos la creación de una comisión gestora. Esta visión fue asumida por Lerma, que nombró a Francesc Michavila al frente de esa comisión y al fin, el 13 de febrero de 1991, Les Corts aprobaron por unanimidad la creación de la UJI y así la sociedad castellonense consiguió un activo estratégico para su futuro.

Escritor y catedrático de Ciencias de la Computación e inteligencia artificial