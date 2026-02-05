Opinión de los españoles sobre la inmigración (2008-2024)

El 1 de enero de 2008 eran 5.268.762 los extranjeros registrados en España, el 11,4% de la población total. Procedentes de fuera de la UE y el Reino Unido, las nacionalidades más numerosas eran la marroquí (652.695), ecuatoriana (427.718), colombiana (284.581), boliviana (242.496), argentina (147.382), china (125.914), peruana (121.932), brasileña (116.548), ucraniana (79.096), dominicana (77.822), paraguaya (67.403), venezolana (58.317), argelina (51.922), cubana (50.759), uruguaya (50.544), paquistaní (47.001) y senegalesa (46.620). Las autoridades españolas detectaron en este año sin la documentación en regla a 92.730 extranjeros.

La saturación de inmigrantes en las grandes ciudades, como Madrid y Barcelona, y las necesidades de mano de obra en lugares productores rurales favorecieron el desplazamiento de estos a otras regiones, como Valencia, Murcia o Andalucía.

En septiembre de 2008, la inmigración había bajado en la clasificación de problemas nacionales (según el CIS) al cuarto puesto con el 23,8% (en septiembre de 2006 había alcanzado el primer puesto, con el 59,2%). Por delante estaban la economía (60%), el paro (56,1%) y el terrorismo (31,5%).

En esta misma encuesta del CIS, quienes respondieron que los inmigrantes que ya estaban en España debían ser todos regularizados fue el 8,5%, frente al 36,4% que respondió así en septiembre de 1990 (-27,9). Pensaban que había que regularizar solo a los que tuviesen trabajo en ese momento el 49,7% (el 21,6% en septiembre 1990) y que había que devolverlos a su país de origen en cualquier caso el 16% (el 16,2% en 1990). Para el 45,6% la inmigración era para el país positiva o muy positiva, frente al 30,9% que opinaban que era negativa o muy negativa.

Sigue disminuyendo la preocupación por la inmigración

En octubre de 2009, la encuesta del CIS registró una caída de la preocupación de los españoles por la inmigración hasta el 16,1% (-7,7 que el año anterior).

Como novedad, en esta encuesta se introdujeron dos preguntas interesantes:

La opinión de la gente sobre inmigración está influida fundamentalmente por…

La propia experiencia de convivencia, 66,8%

Noticias en medios de comunicación, 25,6%

Opinión de personas cercanas, 10,3%

Opiniones e ideas de políticos, 2,6%

La imagen que transmiten los medios de comunicación sobre los inmigrantes es…

Muy positiva, 1,5%

Más bien positiva, 21%

Más bien negativa, 45,7%

Muy negativa, 6,7%

Ni positiva ni negativa, 16,9%

A partir de 2007 comenzó una salida importante de extranjeros de España (120.254 personas), doblándose al año siguiente (232.007) y superando las 300.000 en 2009, siendo en su mayoría varones debido a la falta de trabajo.

La inmigración deja de ser una preocupación importante

La encuesta que realizó el CIS entre los días 6 y 26 de noviembre de 2011, en plena crisis económica, arrojó como uno de los resultados el descenso de la inmigración como preocupación de los españoles hasta el 8,3% (del 14,7% en septiembre de 2010).

No obstante, el aumento de la preocupación por la sanidad pública debido a los recortes impuestos por el Gobierno provocó que creciera también la cantidad de españoles que pensaban que los inmigrantes abusaban de la atención sanitaria gratuita (56,8%) y que gozaban de más ayudas (49,3%). Aunque en menor medida, la sensación desfavorable hacia la escolarización gratuita de hijos de inmigrantes también crecía (55,4%).

Los resultados de la encuesta de octubre y noviembre de 2012, comparados con las anteriores, reflejaron cierta benevolencia, debido sin duda a la marcha de extranjeros por culpa de la crisis económica, aunque seguían siendo mayoría quienes pensaban que las leyes eran tolerantes o demasiado tolerantes con ellos (69,8%).

A mediados de 2013 descendió notablemente la preocupación por la inmigración (encuesta de junio), cayendo en el ranking hasta el puesto decimotercero, con solo el 2,8%.

Repercusión de la crisis económica en los flujos migratorios

La larga y grave crisis económica llevaba unos años provocando cambios en los flujos migratorios españoles. En 2014, el saldo migratorio de extranjeros fue de -64.802 personas, un 69,2% menor que el año anterior. Emigraron 330.559 personas e inmigraron 265.757.

La encuesta del CIS de marzo de 2014, arrojó resultados que apenas diferían de los recogidos en encuestas anteriores.

En 2015, pese a que la crisis económica había concluido y empezaba la recuperación global, las consecuencias seguían sintiéndose muy negativamente entre los sectores más vulnerables de la sociedad, lo que hizo que una parte de los españoles prestara atención a las consignas xenófobas, a pesar de que el número de inmigrantes había disminuido en los últimos cinco años en 388.854 personas (6,19%). Aun así, la opinión general sobre los inmigrantes no empeoró, según la encuesta del CIS de finales de año.

Descenso de la inmigración como preocupación

En la encuesta de diciembre de 2016, si bien la inmigración creció ligeramente como preocupación para los españoles (3,1%), continuaba en unos niveles más bien discretos, muy alejados de los que ocupara unos años atrás.

En la de marzo de 2018, aún bajó más, hasta el 2,6%, pero en la de octubre del mismo año subió al 9,5%; y en la de diciembre de 2019 llegó al 9,7%, muy lejos sin embargo del paro (57,4%) y la política (partidos y políticos, 49,5%).

Durante la pandemia de covid-19, descendió la preocupación por la inmigración entre los españoles. En diciembre de 2020 era del 2,6% y en marzo de 2022 del 2,5%.

Vuelve a ser el principal problema

Según la encuesta CIS de diciembre de 2023, la inmigración había ascendido como preocupación (8,6%), todavía lejos de los primeros puestos: crisis económica (31,2%) y paro (28,1%).

Sin embargo, debido a la masiva llegada y concentración de migrantes en Canarias, en 2024 la inmigración volvió a tomar protagonismo como preocupación para el conjunto de los españoles, elevándose en julio hasta el cuarto puesto en el ranking de problemas nacionales, con el 16,9% (el doble que en diciembre anterior).

En el barómetro de septiembre del CIS de 2024, la inmigración había subido al primer puesto entre los problemas nacionales (30,4%), en medio de una polémica sobre el reparto de inmigrantes menores no acompañados que se hallaban en Canarias. Sin embargo, como problema personal, la inmigración quedaba en un quinto puesto con un 13,7%, por detrás de la crisis económica (30,2%), la sanidad (17,1%), la calidad del empleo (16,5%) y la vivienda (15,3%).

La inmigración no ocupaba el primer puesto desde la crisis de los cayucos en 2007. Ahora, espoleada por la ultraderecha, volvía a sentirse como un problema grave del país (no tanto personal). Una preocupación inducida por los mensajes políticos de Vox, coreados ocasionalmente por el PP, las imágenes de cayucos arribando a playas canarias, los saltos de la valla fronteriza de Melilla y las entradas irregulares en Ceuta.

En la encuesta de 40dB de septiembre de 2024, el 36% de los encuestados opinaba que la política empeoraría si hubiera una mayor participación de inmigrantes.