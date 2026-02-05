Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | LA RÚBRICA

Ignasi Garcia

Ramírez go home

Cristian Ramírez, el regidor de mobilitat del Partit Popular del govern de Begoña Carrasco, ha de dimitir i marxar a casa. Ho hauria d’haver fet en febrer de 2024 quan es va saber que ell, màxim responsable de la mobilitat i, per tant, de l’ordenança municipal que regula la zona blava de Castelló per delegació de l’alcaldessa, dia sí i dia també no sols no pagava la zona blava, sinó que la sanció que li deixaven als parabrises tres vegades per setmana, la majoria de les vegades, l’ignorava. I, com si tot això no fora suficient, sabem que fins a 104 d’eixes sancions, que haurien d’haver acabat en multes per valor d’uns 8.400 euros, es van volatilitzar, desaparèixer, esfumar... però l’alcaldessa considera que això no s’ha d’investigar.

Perquè es facen a la idea, a l’Ajuntament de Castelló, en 2023, sols van quedar sense cobrar 286 rebuts, però ací no s’inclouen les 104 sancions de Ramírez, de la mateixa època, que no es van arribar a comptabilitzar. Tot i això, Carrasco es nega a investigar els fets. Pel que siga, si a un regidor del PP li desapareixen les multes, a l’alcaldessa li sembla d’allò més normal.

Des de Compromís fa temps que diem que cal saber com és possible que haja passat una cosa així, i la setmana passada l’Audiència Provincial de Castelló va dir que sí, que calia investigar, i no és per a menys. L’escàndol és majúscul i el Partit Popular no ens pot fer creure, als ciutadans que paguem religiosament els rebuts de l’ajuntament (amb recàrrec si ens descuidem), que quan el rebut va a nom dels regidors del PP s’esfuma i no passa res.

Portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló

TEMAS

