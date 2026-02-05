Viajes en temporada de invierno

Hoy quiero hacer hincapié en el turismo del Imserso que durante la temporada de invierno representa una de las políticas públicas para mantener la actividad turística durante todo el año y, al mismo tiempo, ofrecer a nuestros mayores la oportunidad de viajar, convivir y disfrutar de nuevas experiencias.

Este programa no sería posible sin la implicación directa del sector hotelero, que desempeña un papel fundamental en su desarrollo. Muchos establecimientos adaptan su oferta y mantienen abiertas sus instalaciones durante meses tradicionalmente considerados de temporada baja, permitiendo que miles de trabajadores continúen en activo y que los destinos turísticos conserven vida y dinamismo más allá del verano.

La colaboración de los hoteles demuestra que el turismo puede ser una actividad sostenible y socialmente responsable. Los establecimientos que participan en el programa no solo ofrecen alojamiento, sino también un entorno adecuado para viajeros que valoran la tranquilidad, la seguridad y la atención personalizada. Esta adaptación de servicios contribuye a que el viaje se convierta en una experiencia positiva y accesible para todos. Además, mantener abiertos hoteles y servicios durante el invierno favorece a comercios, restaurantes y empresas locales que dependen de la actividad turística. Los destinos dejan de ser lugares que se activan solo unos meses al año y pasan a tener una economía más estable y equilibrada.

El reto ahora es seguir fortaleciendo la colaboración entre administraciones y sector hotelero para mejorar continuamente la calidad de la experiencia ofrecida. Las nuevas generaciones de mayores son cada vez más activas y desean propuestas variadas que combinen descanso, cultura y actividad física.

Público y privado

El turismo del Imserso demuestra que cuando el sector público y el privado trabajan juntos, se puede generar bienestar social y estabilidad económica. Apostar por esta iniciativa significa reconocer el compromiso de nuestros hoteles y entender que el turismo es, ante todo, una herramienta de cohesión social y desarrollo territorial durante todo el año.

Alcalde de Orpesa