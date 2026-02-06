Desprecio a la ciudadanía

El postureo institucional de la alcaldesa, Begoña Carrasco, no puede tapar el desencanto ciudadano ante la dejadez de determinados concejales y concejalas del gobierno PP-Vox.

Llevamos meses denunciando situaciones muy concretas que siguen sin resolverse. Por un lado, desde el 7 de enero de 2025 (hace ya más de un año), los problemas de insalubridad que sufren los vecinos y vecinas de la calle Nules. Por otro, desde el pasado 1 de septiembre, la falta de limpieza y mantenimiento de la acequia del Camí la Ratlla.

Hemos hablado con los vecinos y vecinas afectados, lo hemos denunciado públicamente y lo hemos trasladado en reiteradas ocasiones al concejal Cristian Ramírez en las comisiones de estudio municipales. Sin embargo, la respuesta siempre es la misma: el silencio y la inacción. El edil encargado no escucha los problemas de la ciudadanía y no da explicaciones, como solicitamos en el último pleno. Siempre protegido por la alcaldesa, que le salvó de darlas.

Ninguneados

Mientras Ramírez no actúa, los problemas siguen sin resolverse, y los vecinos y vecinas son ninguneados. Por eso, la semana pasada di cuenta de esta realidad en el pleno. Y la alcaldesa, lejos de aclarar la situación, me recordó que era un tema para tratar en las comisiones… Comisiones del silencio. La ciudadanía necesita hechos, no promesas; merece respeto, no excusas ni reproches. Y desde el PSPV seguiremos reclamando soluciones.

Concejala del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Castelló