Opinión | el turno
Hoy comienza el mañana
Hay días que, aunque no lo parezcan a simple vista, siembran futuro. Jornadas que no se miden solo por su duración, sino por las ideas, las inquietudes y los sueños que despiertan. Ara Emprén es, precisamente, una de ellas. Una cita que nos recuerda, con su lema, que el mañana empieza hoy, en las aulas, en la curiosidad de nuestros jóvenes y en su capacidad para imaginar y construir nuevas oportunidades.
Almassora acoge este viernes la segunda edición de Ara Emprén, una jornada protagonizada por el alumnado de 2º de Grado Medio en Actividades Comerciales del IES Vila-roja, y lo hace con un mensaje claro: el emprendimiento joven importa, y mucho. Importa porque es sinónimo de iniciativa, de creatividad, de inconformismo positivo. Importa porque detrás de cada idea hay horas de trabajo, aprendizaje y esfuerzo. Y, sobre todo, importa porque nuestros jóvenes no esperan a que el futuro llegue, sino que deciden empezar a crearlo.
Desde el Ayuntamiento creemos firmemente que invertir en educación y en juventud es invertir en el progreso de Almassora. Por eso apoyamos iniciativas como esta, que conectan la formación con la realidad, que convierten el aprendizaje en experiencia y que animan a nuestros estudiantes a creer en sí mismos y en sus capacidades.
Emprender no es solo crear una empresa. Emprender es atreverse a dar un paso al frente, asumir retos, aprender de los errores y no renunciar a las ideas propias. Y sí, emprender es de valientes. Es una actitud ante la vida que queremos fomentar desde el Ayuntamiento, con la colaboración de nuestros centros educativos, acompañando, escuchando y generando espacios donde el talento joven pueda expresarse y crecer.
Confianza en los jóvenes
Ara Emprén representa esa Almassora que mira al futuro con confianza. Una Almassora que confía en sus jóvenes, en su formación y en su capacidad para liderar los cambios que están por venir. Porque cada proyecto presentado, cada idea compartida y cada inquietud expresada es una semilla de futuro.
Hoy, en esta jornada, comienza el mañana. Y comienza de la mejor manera posible: con juventud, con educación y con ilusión.
Alcaldesa de Almassora
