Cuenta atrás para el Mercado Central

La cuenta atrás ha empezado. El pasado fin de semana, los vendedores del Mercado Central de Castellón se despidieron del espacio que ha acogido esta tradicional actividad comercial a lo largo de los últimos 77 años. Con un punto de melancolía y muchísima ilusión, los comerciantes decían adiós a unas instalaciones que, tras 41 años desde su última reforma, necesitaban adaptarse a una nueva realidad para seguir ofreciendo el mejor servicio. Y lo hacían con la certeza de que a lo largo de los próximos meses de obras, a partir del 12 de febrero, estarán en un mercado provisional perfectamente habilitado para seguir desarrollando su labor diaria, ofreciendo los mejores productos de proximidad y, como desde que iniciamos este proyecto, con el apoyo del equipo de gobierno que tengo el honor de presidir.

Como saben, el nuevo Mercado Central es un proyecto de legislatura en el que trabajamos desde hace más de dos años y medio. En campaña electoral nos comprometimos a hacerlo de la mano de los vendedores, que son la esencia del mismo, y cumplimos con la palabra dada. Conocer sus necesidades y adaptar nuestras propuestas a la realidad del día a día era algo fundamental a tener en cuenta tanto para las renovadas instalaciones como para las provisionales. Por ello, el mercado provisional de la plaza Santa Clara es mucho más que un sencillo espacio temporal. Se trata de una estructura acristalada que protege y dignifica el monumento de Llorens Poy dedicado a la historia de la ciudad y que dispone de todos los servicios necesarios e incluso algunos, incluso mejores que las antiguas instalaciones. Ni más ni menos que cerca de dos millones de euros hemos invertido en unas instalaciones cómodas tanto para los comerciantes como para los clientes. Los 41 puestos actuales se reparten en una superficie de 1.578 metros cuadrados que les animo a conocer a partir del próximo viernes.

A la hora de planificar el traslado se ha tenido muy en cuenta que debía ser lo más ágil y ordenada posible para reducir al máximo las molestias tanto para los vendedores como para la ciudad. Así, desde el Ayuntamiento de Castellón se han ofrecido facilidades logísticas para acompañar a los comerciantes en la mudanza y el traslado se ha realizado de forma escalonada. Asimismo, todos aquellos que lo han solicitado han tenido la ayuda de la Unión Temporal de Empresas que se encarga del montaje del recinto para trasladar desde su ubicación actual hasta el mercado provisional los elementos necesarios para cada parada, así como para coordinar la logística necesaria, incluida la entrada de vehículos autorizados hasta la Plaza Mayor.

Por otra parte, siempre pensando en los comerciantes y las posibles repercusiones de las obras de renovación, hemos establecido ayudas tanto para las paradas que pagan un canon anual como para las que tienen un canon a más largo plazo. En el caso de los primeros, no abonarán la cuota del 2026. Y quienes tengan un canon de una duración superior verán aplicada una prórroga de un año en su concesión. Además, habrá ayudas que se calcularán una vez finalice el traslado, atendiendo a los gastos reales derivados del mismo. Se trata de unas acciones que, de nuevo, evidencian el compromiso del gobierno municipal con los vendedores del Mercado Central con el objetivo de hacer lo más sencillo posible este traslado que no es más que, como les decía, el inicio del camino que nos dirigirá hacia las nuevas instalaciones.

Como comprenderán, estas decisiones no se han tomado de manera improvisada y se han establecido, de nuevo, tras el diálogo con los beneficiarios. Por ello me sorprende que quienes estuvieron ocho años prometiendo una reforma que estaba muy lejos de la actual y que nunca se atrevieron a emprender, ahora, quieran confundir a la ciudadanía proponiendo unas ayudas directas que ya están pactadas y cerradas. No lo digo yo, lo dice públicamente el propio gerente del mercado, José Luis López, quien a este respecto ha manifestado literalmente que el colectivo «se siente respaldado por el equipo de gobierno, que está cumpliendo con su compromiso». Creo que no hay nada más que decir. De nuevo, la verdad se impone a las ganas de polemizar sobre un proyecto que será clave para Castellón. Una intervención valorada en 10 millones de euros con la que buscamos seguir recuperando la capitalidad desdibujada durante ocho años por quienes, lejos de trabajar, solo buscan titulares.

Frente a los intentos de engaño, la realidad. Esta que se impone con el inminente inicio de las obras de rehabilitación y reforma de unas instalaciones que se convertirán en uno de los mejores y más modernos mercados, a la altura de los grandes puntos de venta de las principales ciudades europeas, donde los puestos tradicionales convivirán con espacios gastronómicos y de degustación y que, entre otras novedades, contará con una plaza interior con carácter cultural, una terraza en la cubierta, un ascensor panorámico y una terraza en la plaza Mayor. A partir del jueves les espero de nuevo en el mercado. Seguimos.

Alcaldesa de Castellón