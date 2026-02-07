Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinió | la rúbrica

David Casanova

David Casanova

Torre la Sal: un poble,no un problema

Ens trobem davant una situació d’emergència. La regressió de la nostra costa no és una amenaça futura, és una realitat que ens menja metres de platja cada any. El canvi climàtic i la manca d’infraestructures de defensa, davant la nul·la inversió del Miteco, han deixat el litoral de Cabanes en una situació de vulnerabilitat extrema. La Torre de la Sal no és una simple agrupació d’habitatges, és un nucli històric, és la identitat de Cabanes i és el cor del nostre litoral.

Compromís i manteniment

Des de l’Ajuntament de Cabanes no ens hem aturat. Estem destinant recursos propis per al manteniment, la neteja i l’adequació de la platja per a garantir-ne l’ús públic i la seguretat, amb un pressupost anual per al manteniment de platges de 110.000 € fixes, més un 10% variable disponible per a futures actuacions. Una inversió rècord.

Estem fent la feina que ens toca i, de vegades, la que no ens toca, però el manteniment diari no serveix de res si no hi ha una inversió estructural de l’Estat, amb les infraestructures necessàries i la regeneració d’arena. Necessitem obres de defensa permanents, no pedaços temporals.

Aquest octubre ens vam endinsar en un projecte pioner de regeneració mitjançant el tractament d’algues naturals expulsades per la mar per a frenar l’erosió de la primera línia, una iniciativa que ha despertat l’interés de la Generalitat i que ha servit de protecció per a pal·liar els danys del temporal Harry.

Regidor de Compromís en Cabanes

