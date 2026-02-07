Opinión | la rúbrica
Torre la Sal: un poble,no un problema
Ens trobem davant una situació d’emergència. La regressió de la nostra costa no és una amenaça futura, és una realitat que ens menja metres de platja cada any. El canvi climàtic i la manca d’infraestructures de defensa, davant la nul·la inversió del Miteco, han deixat el litoral de Cabanes en una situació de vulnerabilitat extrema. La Torre de la Sal no és una simple agrupació d’habitatges, és un nucli històric, és la identitat de Cabanes i és el cor del nostre litoral.
Compromís i manteniment
Des de l’Ajuntament de Cabanes no ens hem aturat. Estem destinant recursos propis per al manteniment, la neteja i l’adequació de la platja per a garantir-ne l’ús públic i la seguretat, amb un pressupost anual per al manteniment de platges de 110.000 € fixes, més un 10% variable disponible per a futures actuacions. Una inversió rècord.
Estem fent la feina que ens toca i, de vegades, la que no ens toca, però el manteniment diari no serveix de res si no hi ha una inversió estructural de l’Estat, amb les infraestructures necessàries i la regeneració d’arena. Necessitem obres de defensa permanents, no pedaços temporals.
Aquest octubre ens vam endinsar en un projecte pioner de regeneració mitjançant el tractament d’algues naturals expulsades per la mar per a frenar l’erosió de la primera línia, una iniciativa que ha despertat l’interés de la Generalitat i que ha servit de protecció per a pal·liar els danys del temporal Harry.
Regidor de Compromís en Cabanes
Suscríbete para seguir leyendo
- Juan José, agricultor: 'He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros al año gracias a este fruto seco
- Encuentran el cadáver de una persona flotando en la playa Sur de Peñíscola
- El pasado en la Vall del profesor denunciado en el IES Politècnic: 'Nos llama retrasados
- Fallece un conocido empresario de 76 años al ceder el techo de un taller en Vinaròs
- Jaque mate' a los atascos en la macrorrotonda de acceso a la AP-7: la ronda Oeste de Castelló y un nuevo vial lateral descongestionarán el tráfico
- Embarazada con 13 años: 7 años de prisión para el acusado en Castelló
- La Magdalena 2026 sonará a latino y urbano: así es la nueva canción de las fiestas de Castelló
- Movimientos en el comercio de Castelló por el traslado de una marca destacada en el centro