Opinión | a contraluz
Más vale tarde que nunca
Hay infraestructuras que no se miden en kilómetros ni en millones de euros, sino en bocinazos, retrasos y miradas resignadas al reloj. La macrorrotonda de acceso a la AP-7 en Castelló es una de ellas. Cada mañana y desde hace años, cientos de conductores quedan atrapados en ese embudo donde confluyen la universidad, las empresas, la entrada al trabajo, el transporte escolar y, en general, la vida misma intentando llegar puntual a su destino. Digamos que es un atasco tan democrático como persistente, ya que aquí nadie se libra.
Por eso, cuando se anuncia que por fin se avanza para descongestionar este nudo gordiano del tráfico castellonense, no queda otra que recurrir al clásico consuelo popular: más vale tarde que nunca. Y no es una frase hecha para salir del paso; es casi un lema generacional para una infraestructura que lleva más de 30 años esperando su turno.
El Ayuntamiento de Castelló, la Generalitat valenciana y el Gobierno central han dado un paso que merece ser subrayado, no solo por su impacto en la movilidad, sino por su rareza política. Porque coincidiremos en que no es habitual que un asunto que tiene que ver con las vías y la movilidad logre hoy el consenso de administraciones de distinto signo político. Casi tan excepcional como encontrar la macrorrotonda despejada a las ocho de la mañana. Al parecer, por fin se cerrará el círculo de una circunvalación que nunca acababa de culminarse y que ha vertido blasfemias de todo signo en el pavimento de las lamentaciones.
Así que bienvenidas sean noticias como estas. De todos modos y hasta que todo sea una realidad, nos seguiremos viendo atascados y resignados.
Director de Mediterráno
Suscríbete para seguir leyendo
- Juan José, agricultor: 'He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros al año gracias a este fruto seco
- Encuentran el cadáver de una persona flotando en la playa Sur de Peñíscola
- El pasado en la Vall del profesor denunciado en el IES Politècnic: 'Nos llama retrasados
- Fallece un conocido empresario de 76 años al ceder el techo de un taller en Vinaròs
- Jaque mate' a los atascos en la macrorrotonda de acceso a la AP-7: la ronda Oeste de Castelló y un nuevo vial lateral descongestionarán el tráfico
- Embarazada con 13 años: 7 años de prisión para el acusado en Castelló
- La Magdalena 2026 sonará a latino y urbano: así es la nueva canción de las fiestas de Castelló
- Movimientos en el comercio de Castelló por el traslado de una marca destacada en el centro