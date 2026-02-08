Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CastellónCanción Magdalena 2026Muere Jacinto HerediaCorredor MediterráneoAgenda del fin de semana
instagramlinkedin

Opinión | LA VENTANA DE LA UJI

Lluís Martínez

Lluís Martínez

11 F, més igualtat per a una millor investigació

L’any 1738, María Andresa Casamayor de la Coma publicava el tractat d’aritmètica que es considera el primer llibre de ciència escrit per una dona a Espanya. Ho va fer, però, sota el pseudònim de Casandro Mamés de la Marca y Araioa, anagrama del seu nom. De manera similar, Sophie Germain, matemàtica francesa nascuda el 1776, va seguir els apunts dels cursos de Joseph Louis Lagrange a l’Escola Politècnica de París, als quals no podia assistir per ser dona, i va presentar treballs sota el nom d’un antic alumne, Le Blanc.

En la correspondència posterior amb Karl Friedrich Gauss, Germain no va poder mostrar-se com a dona fins que el seu talent va ser indiscutible. Aquests exemples il·lustren com la contribució de les dones a la ciència ha sigut freqüentment ocultada, infravalorada o obstaculitzada.

Més de dos-cents anys després, en 2015, l’Assemblea General de les Nacions Unides va establir l’11 de febrer com a Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència. Tot i els avanços, la situació global en la investigació dista encara de ser igualitària.

Tot i que les dones representen el percentatge més gran de l’estudiantat, persisteix la segregació per àmbits

Al nostre campus, el diagnòstic ens incentiva a continuar treballant-hi. Tot i que les dones representen el percentatge més gran de l’estudiantat, persisteix la segregació per àmbits: mentre que en són majoria en ciències de la salut, la seua presència és reduïda en informàtica i en moltes enginyeries.

Descompensació

Aquesta descompensació es trasllada també als nivells de màster i doctorat i a la carrera investigadora. Malgrat tot, altres xifres són esperançadores: la participació global en els equips i projectes de recerca és cada vegada més paritària, el lideratge femení en els projectes creix (malgrat alguna desigualtat encara en grans projectes), i el nombre de dones en les figures més avançades de la carrera acadèmica i en els àmbits de decisió augmenta progressivament.

Avui en dia comptem amb investigadores que són referents clars per a tota la societat. Aquestes investigadores inspiradores són clau perquè xiquetes i xiquets puguen imaginar-se el seu futur en la carrera investigadora, amb la complicitat necessària de les seues famílies, de l’entorn escolar i del conjunt de la societat.

El lideratge femení en els projectes creix, malgrat alguna desigualtat encara en grans projectes

Així, la viròloga i immunòloga Margarita del Val, qui rebrà la màxima distinció de la Universitat Jaume I pròximament, juntament amb l’escriptora Rosa Montero, és un clar referent social i exemple de com la investigació científica pot respondre a reptes tan inesperats i urgents com la pandèmia de la Covid-19.

També podem trobar figures referents en altres etapes de la carrera acadèmica. Al campus de l’UJI, Maria Picó Pérez (Ciències de la Salut), Sara Izquierdo Zandalinas i Marcileia Zanatta (Ciències) i Noelia Ventura Campos (Ciències Socials i Jurídiques), han sigut guardonades recentment amb els premis al personal investigador jove.

De nou, el seu treball sobre els patrons d’activitat cerebral en diferents trastorns psiquiàtrics, la resposta de les plantes a les dificultats del canvi climàtic, la captura de contaminants atmosfèrics i la seua conversió en productes d’utilitat, o la relació entre aprenentatge i plasticitat cerebral, és un model per a les i els joves que vulguen avançar en l’aventura de la investigació.

Compartir experiències

Moltes investigadores de la Universitat Jaume I compartiran aquestes setmanes les seues experiències en centres educatius de diferents nivells. A més a més, l’acte central de l’11 de febrer, a l’Escola de Doctorat, comptarà amb Teresa S. Ripollés, investigadora distingida a l’Institut Universitari de Ciència dels Materials de la Universitat de València (ICMUV) i vicepresidenta de l’associació Accent.

El programa de la Universitat Jaume I per l’11 F, que es desenvolupa amb la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia – Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, inclou diferents activitats de l’Institut de Materials Avançats (INAM), les exposicions fotogràfiques de la Fundació Isonomia a Soneja i Ribesalbes i una conferència a Nules, iniciatives de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals i de la Biblioteca, i les xarrades organitzades per l’Aula IbizaPreservation de Criminologia Blava a Eivissa.

La introducció de la perspectiva de gènere, la igualtat en els recursos humans i sensibilització són algunes de les estratègies per a millorar la qualitat de la nostra investigació

La Universitat Jaume I compleix 35 anys consolidant el seu compromís amb la igualtat. La introducció de la perspectiva de gènere en els projectes, la igualtat en els recursos humans en investigació i la difusió i sensibilització són algunes de les estratègies per a millorar encara més la qualitat de la nostra investigació i impulsar la transformació social. És un repte de totes i tots.

*Lluís Martínez León és director de la Unitat de Divulgació Científica i Ciència Ciutadana de la Universitat Jaume I

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juan José, agricultor: 'He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros al año gracias a este fruto seco
  2. Encuentran el cadáver de una persona flotando en la playa Sur de Peñíscola
  3. El pasado en la Vall del profesor denunciado en el IES Politècnic: 'Nos llama retrasados
  4. Fallece un conocido empresario de 76 años al ceder el techo de un taller en Vinaròs
  5. Alegría en un pueblo de Castellón: la Lotería Nacional deja un gran premio vendido en un estanco
  6. Jaque mate' a los atascos en la macrorrotonda de acceso a la AP-7: la ronda Oeste de Castelló y un nuevo vial lateral descongestionarán el tráfico
  7. Embarazada con 13 años: 7 años de prisión para el acusado en Castelló
  8. La Magdalena 2026 sonará a latino y urbano: así es la nueva canción de las fiestas de Castelló

Alexandrelli, de Almenara a la cima de la fantasía épica: el salto de lector precoz a autor revelación

Alexandrelli, de Almenara a la cima de la fantasía épica: el salto de lector precoz a autor revelación

Vila-real calienta motores: el primer toro de Sant Pasqual ya tiene nombre... ¿y fecha?

Vila-real calienta motores: el primer toro de Sant Pasqual ya tiene nombre... ¿y fecha?

Los cuatro años de reforma laboral en Castellón cambian el equilibrio entre empleos estables y precarios

Los cuatro años de reforma laboral en Castellón cambian el equilibrio entre empleos estables y precarios

Los motivos por los que el Villarreal también se siente víctima del caos de LaLiga

Los motivos por los que el Villarreal también se siente víctima del caos de LaLiga

Obras en B y picaresca disparan los vertederos ilegales en Castellón

Obras en B y picaresca disparan los vertederos ilegales en Castellón

‘Boom’ del máster del profesorado: la demanda triplica ya la oferta en Castellón

Moros d'Alqueria lleva al Rey Lobo de regreso a Peñíscola

Moros d'Alqueria lleva al Rey Lobo de regreso a Peñíscola

Juzgada por martirizar a su anciana madre durante la pandemia en Castellón

Juzgada por martirizar a su anciana madre durante la pandemia en Castellón
Tracking Pixel Contents