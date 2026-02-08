Opinión | PARAULES DE VIDA
Declarem la guerra no violenta a la fam
Estimats amics i amigues:
Hi ha guerres que no obren els informatius ni omplen les portades dels mitjans de comunicació i, tanmateix, fereixen cada dia la carn fràgil del món. Una d’aquestes és la fam. Aquesta batalla silenciosa, persistent i injusta, destrueix diàriament famílies, territoris i vides innocents. Potser, davant d’aquesta realitat, només ens queda una opció: declarar-li la guerra. Però una guerra sense violència, lliurada amb solidaritat, cooperació i compromís.
En aquesta nova campanya de Mans Unides, unim les nostres forces per fer front a aquest monstre silenciós i proclamar que Déu no vol taules buides ni vides oblidades, perquè cada pa compartit és ja un acte de pau que anuncia justícia, fraternitat i solidaritat.
Cada pàgina de l’Evangeli ens mostra un Jesús profundament compassiu, humil i atent a les necessitats més bàsiques de l’ésser humà. Absolutament res no li és indiferent. Ben al contrari: abans de pronunciar cap discurs, parteix el pa i el reparteix entre tots els qui pateixen. Abans de parlar del cel, fixa la mirada en els famolencs, els febles, els abandonats: «Doneu-los vosaltres mateixos de menjar» (Mc 6,37), diu el Senyor.
La missió de Mans Unides és portar aliments, sembrar justícia, alleujar les urgències i transformar les causes profundes que generen pobresa, desigualtat i exclusió
El manament de Crist travessa la història i, d’aquesta mateixa intuïció evangèlica, neix Mans Unides. La missió de Mans Unides, que avui celebra la seva campanya contra la fam, és portar aliments, sembrar justícia, alleujar les urgències i transformar les causes profundes que generen pobresa, desigualtat i exclusió en camins de salvació.
Allà on falten el pa i la dignitat, Mans Unides treballa perquè neixi l’esperança. Allà on arrela una injustícia i el món oblida el perdó, Mans Unides sembra una esperança amb nom, rostre i identitat, perquè tothom recordi la mesura de l’Amor. En un món creat per a tothom, absolutament ningú no hauria de sentir-se descartat, sol o amb fam. Perquè la fe també es viu en el pa compartit; en els temples i en les taules; en les pregàries i en els gestos justos. Només així construirem un món més just, més fratern i més semblant al somni de Déu.
*Sergi Gordo és bisbe de la Diòcesi de Tortosa
Suscríbete para seguir leyendo
- Alegría en un pueblo de Castellón: la Lotería Nacional deja un gran premio vendido en un estanco
- La Lazio confirma el adiós de uno de los campeones de la Europa League en el Villarreal: 'Tenemos un acuerdo cerrado con Pedraza
- Castellón encara un fin de semana de lluvias y viento con la llegada de la borrasca Marta
- Fallece un conocido empresario de 76 años al ceder el techo de un taller en Vinaròs
- Fallece Jacinto Heredia, historiador y figura clave de la cultura de Vila-real
- L'Alcora comenzará a finales de año el derribo de la antigua fábrica Sanchis para dar paso a la futura residencia
- Llegan los actos centrales del Carnaval de Vinaròs: el escenario más tecnológico para las galas de reinas y reyes
- El traje medieval de Na Violant d'Hongria 2026, el gran secreto, desvelado: todos los detalles