La victoria del PP es tan amarga como la derrota del PSOE

Aragón repite con mayor estruendo la partitura extremeña de un adelanto electoral que empeora la insuficiencia autonómica del PP, a cambio de exteriorizar el hundimiento del PSOE. En ajedrez se hablaría de un arriesgado doble sacrificio de alfil de los populares, para dar mate al rey socialista. En el ámbito del análisis siempre resbaladizo, la victoria con retroceso del PP aragonéses tan amarga como la derrota del PSOE.

Los resultados vacilantes de María Guardiola y humillantes de Jorge Azcón desnudan las inseguridades que transmite Feijóo, siempre desde el flanco de una victoria asegurada de las derechas. Enfrente, queda claro que una candidata socialista contaminada por su trayectoria en el Gobierno no mejora al candidato extremeño imputado, que en principio se erigía en el colmo de la temeridad.

Es casi irresponsable relegar a Vox al tercer párrafo, después de doblar diputados y de quedarse a seis puntos del PSOE en unos comicios del ámbito autonómico que desea(ba) suprimir. Con más de uno de cada dos votos para PP/Vox, el despegue ultra en Aragón obliga a plantearse si Sánchez es el principal estímulo de la extrema derecha, pese a su pasión por erigirse en la última frontera de la ortodoxia democrática.

En la circunstancia concreta de Aragón, el PP reanuda malherido el calvario de una negociación a cara de perro con un Vox embravecido, que ya no asiente tímidamente a la preponderancia y prepotencia del tronco popular donde tiene su cuna. A Azcón no le sirve Existe, en el camino hacia la recomposición de una mayoría absoluta.

En la otra orilla , el rebrote de la Chunta Aragonesista recuerda a la floración de Podemos enExtremadura, a algún puerto deben encaminarse los progresistas decepcionados por el PSOE. La digestión nacionalista de los náufragos permite avizorar rendimientos futuros notables pero insuficientes para BNG, Bildu, Compromís o ERC, dada la propensión a la Izquierda Desunida.

Más allá del emparejamiento melódico, las aragonesas revalorizan a Guardiola, que como mínimo subió un escaño y superó el cuarenta por ciento en la exhibición de músculo ultraderechista de Extremadura. En Aragón, Azcón presumía de ser un candidato aseado que consolidaba las expectativas de su partido, pero su incomprensible retroceso desmiente incluso la excelente valoración de su gestión en el sondeo preelectoral del CIS. Un 34 por ciento no es para presumir.

No debe exagerarse en Pilar Alegría lo que se afirmará en su día de María Jesús Montero, Óscar López o Diana Morant. SinSánchez no serían nadie, conSánchez están condenados al fracaso.La exportavoz del Gobierno solo puede presumir de que su desafortunado ágape con Francisco Salazar no ha agravado la derrota. La protagonista del peor resultado socialista enAragón, porque el PSOE tenía en 2015 la excusa del auge de Podemos, es una candidata dudosa en sí misma, empeorada por su condición de exministra y que además se ha diluido conforme avanzaba la campaña.