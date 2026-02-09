Abstracta realidad

Hoy tengo el gusto de invitarles a que visiten el Menador de Castellón, en la plaza Huerto Sogueros, antiguo edificio de Hacienda que, tras la reforma, se ha convertido en un magnífico contenedor cultural donde la UJI y el Ayuntamiento organizan muy buenas muestras. Y me ha tocado a mí. Es un honor suceder a Porcar o a Wenceslao Rambla, con el que compartí algunas exposiciones, en mostrar mi obra en este espacio.

Con esta exposición quiero rendir un homenaje a los pioneros que con su talento y experimentaciones traspasaron fronteras

Con ella quiero rendir un homenaje a los pioneros que con su talento y experimentaciones traspasaron fronteras. Con el título arriba mencionado, expongo una treintena de fotografías abstractas. Lo que significa que no verán imágenes de objetos concretos identificables, si no interpretaciones de un mundo subjetivo que con formas, colores, estructuras y proporciones conforman una realidad plástica que está abierta a que cada cual infiera su propia interpretación.

Es la mente del espectador lo que se impone sobre una forma material, lo que constituye una especie de juego que resulta muy interesante

Es la mente del espectador lo que se impone sobre una forma material. Lo que constituye una especie de juego que resulta muy interesante. Son todas imágenes visuales resultado de una larga evolución basada en mis experiencias y estudios personales. Aquí hay creación no copia ni reproducción fiel. Me gusta considerar que son fotos autosuficientes.

Espero que, si las contemplan, les guste o, al menos, les interese y que reflexionen, que es su principal objetivo y, en su caso, que critiquen lo que estimen pertinente. Con ello estaría encantado y agradecido. Al fin el arte es cultura y la cultura es civilización y sana convivencia.

*Joaquín Serrano es notario y doctor en Derecho