Albocàsser merece la pena

Albocàsser es mucho más que un pueblo. Es familia, infancia y proyecto de vida. Es sentimiento y es orgullo. Y por eso nos duele tanto que un pueblo que merece ser tan grande se esté haciendo tan pequeño. Nosotros creemos en la política de la humildad.

Con función de servicio público porque somos, como vosotros, unos vecinos más. Y quizás sea este el principal motivo de no entender cómo quien da este paso, hace tan poco por aquello que queremos.

Es doloroso ver que Albocàsser se niega oportunidades. Ayudas o subvenciones que se pierden, iniciativas que se anuncian y no se ejecutan. Proyectos que todos queremos pero que quien gobierna compromete sin más hecho que el de la palabra. Y quienes ya tenemos una edad sabemos que, si no hay hechos, de poco sirve hablar.

Y nosotros no vinimos a la política a calentar una silla. Lo hicimos convencidos de que nuestro pueblo podía y debía mejorar.

Es por eso que hoy, aquí, desde esta pequeña ventana que nos abren, queremos compartir con nuestros vecinos el deseo de avanzar, la ilusión de seguir caminando juntos para crear y hacer de este gran pueblo el hogar de tantos proyectos como tenemos.

Hacerlo juntos, con participación y diálogo, con la escucha que siempre nos ha caracterizado. Para lograrlo como gobierno. Y por eso tendemos nuestra mano para avanzar. Porque la oposición es garantía de fiscalización y estímulo. Es por Albocàsser. Por este pueblo tan grande y que tanto queremos por el que merece la pena luchar.

*Pilar Adell es concejala PP Albocàsser