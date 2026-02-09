Clásicos de primeros de año

Otro año más subirá el salario mínimo en España sin el acuerdo de la Patronal. Esto empieza a ser un clásico. Desde UGT aplaudimos la valentía de la ministra y, como podéis imaginar, ya no nos sorprende la actitud Patronal.

Está claro que quieren destacar su desacuerdo con las políticas sociales de este Gobierno, casi tan claro, como que da igual lo que presenten. Como dice el refranero: «Contigo ni a la esquina». Pues eso. Patronal y Partido Popular, unos que no a la subida del SMI y otros que no a la subida de las pensiones.

¿La justificación a su negativa? Está claro: la de siempre, que las pequeñas empresas no pueden absorber una subida tan alta. ¡Treinta y seis eurazos al mes! ¿El PP? Dicen que no están en contra de la subida de pensiones sino que el decreto donde se incluye contiene también la imposibilidad de desahuciar a personas vulnerables y eso no lo pueden asumir.

Parece que contenía también una serie de medidas reparadoras para los afectados de la dana de València, ayudas a los autónomos, a la compra de coches eléctricos, a quienes perciben el mínimo vital, etc. Anda por ahí quien dice que hay unos quince millones de españoles a quienes afectaban las medidas, todas de corte social, incluidas en este decreto. Eso sí, parece que ninguna de las medidas contenidas en el decreto inyectaba nada en el bolsillo de los ricos.

¿Saben que la subida de salarios de 2026 para nuestros parlamentarios ya ha sido aprobada? Nuestros parlamentarios cobrarán una base de 3.367 euros. A esto hay que sumar los complementos. Solo con la indemnización por actividad, un parlamentario de Madrid cobrará un mínimo de 4.400 euros y los de provincias 5.445. En esto sí han alcanzado acuerdos por mayoría.

*Benjamín Sánchez es secretario general de FeSMC-UGT Comarques de Castelló