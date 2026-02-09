Opinión | A FONDO
Els ajuntaments sostenim el benestar de la gent
Quan una família té un problema, quan una escola necessita una inversió urgent, quan una persona major espera una ajuda o quan una jove no pot accedir a una vivenda, toca a la porta del seu ajuntament. El municipalisme és la primera línia del benestar, el lloc on la política baixa del discurs a la realitat. I això implica assumir responsabilitats, fins i tot quan altres administracions, que haurien de ser una ajuda i no un obstacle, fallen o miren cap a un altre costat.
A la Vall d’Uixó ho sabem bé. Estem assumint competències que no ens tocarien estrictament, però que són necessàries perquè la ciutat avance. Parlem, per exemple, d’educació. Malgrat el bloqueig del Pla Edificant per part de la Generalitat Valenciana, hem continuat avançant. L’última fase del nou CEIP Rosario Pérez està en marxa i el CEIP Sant Vicent avança segons les previsions. En altres centres educatius també estem assumint obres que no són simple manteniment, però que fem perquè no podem permetre que l’alumnat espere indefinidament. Davant el bloqueig, responsabilitat.
El mateix passa amb l’habitatge, un dels principals problemes de la societat actual. Ací també hi ha dos models molt clars. Mentre ajuntaments governats pel PP han renunciat a subvencions per a rehabilitar vivendes, a la Vall d’Uixó estem executant la rehabilitació de la Colònia San Antonio. No deixem perdre recursos públics: els transformem en millores en vivendes, en el barri i en dignitat per a la gent que hi viu. Això és també fer política d’habitatge. I quan parlem de model, cal mirar què passa quan el PP governa. El cas d’Alacant no és una anècdota: dimissions, alts càrrecs i fins i tot una regidora adjudicant-se vivendes de protecció oficial. Quan el Partit Popular gestiona l’habitatge, passen coses com estes. Quan governen els socialistes, es protegeix l’interés general. És una diferència que la ciutadania veu i pateix.
Tot este esforç municipal està directament lligat al finançament. Gràcies al Govern d’Espanya, la Vall d’Uixó està rebent més finançament local que mai. I amb el nou model de finançament autonòmic que s’ha posat damunt la taula, encara podríem rebre més recursos, fins i tot més del que el mateix PP reclamava en el passat. Però el Partit Popular de Pérez Llorca, l’hereu del Ventorro, s’hi nega. Diuen no a un model que beneficiaria clarament la Comunitat Valenciana i, per tant, els ajuntaments.
I què voldria dir disposar d’eixos recursos? Voldria dir poder fer realitat reivindicacions històriques: una residència pública de gent gran a la Vall, un centre integrat de formació professional, menys llistes d’espera en sanitat i dependència, escoles i instituts en millors condicions, més places d’educació infantil pública o més habitatge públic. Projectes possibles, necessaris i realistes. El problema ací és la falta de voluntat política del PP allà on governa.
Davant d’este bloqueig, el PSPV està fent justament el contrari: escoltar i construir propostes amb la societat, perquè tenim clar que les polítiques no es fan des d’un despatx tancat. Al nostre model de societat ens cuidem els uns als altres i els drets socials són el nucli de les polítiques públiques. A la Vall, des de fa deu anys som un referent en polítiques socials. Ho diuen les dades, som l’ajuntament valencià que més inverteix en serveis socials i estem dins del top 20 nacional.
La Vall d’Uixó és un exemple de polítiques socialistes que fan avançar una ciutat. Som un referent. Demostrem cada dia que quan hi ha voluntat política, responsabilitat i proximitat, es poden fer les coses bé, fins i tot en contextos difícils. Amb el PP tornaríem al model del deute desbocat, d’episodis tan vergonyosos com soterrar morts falsos al cementeri municipal, dels favors i de la manca de transparència… En definitiva, a un model que a la nostra ciutat coneixem bé i que està molt allunyat de les polítiques que milloren la vida de la gent.
També és important tindre una veu valenciana forta al Govern d’Espanya. I Diana Morant representa justament això: la capacitat d’influir, de defensar els interessos de la nostra terra al Consell de Ministres i de treballar perquè les decisions del govern que lidera Pedro Sánchez beneficien les valencianes i els valencians. És l’exemple oposat al Partit Popular del Ventorro, de les renúncies i de les adjudicacions de vivendes protegides a alts càrrecs i regidors.
Defensar els ajuntaments és defensar la vida quotidiana de la gent i el seu benestar. I des del municipalisme socialista continuarem assumint responsabilitats, exigint el que ens correspon i treballant perquè la Vall d’Uixó i la Comunitat Valenciana avancen mitjançant un model de gestió seriós i honest, que posa les persones al centre i els recursos públics al servei de l’interés general i no només d’uns pocs.
*Tania Baños és alcaldessa de la Vall d’Uixó i vicesecretària general del PSPV-PSOE
