Feminización en la sanidad privada

La sanidad privada, y de manera especial las residencias de la tercera edad, es un sector profundamente feminizado y marcado por la precariedad laboral. La mayoría del personal está formado por mujeres que desempeñan su labor en condiciones salariales y laborales claramente insuficientes, a pesar de los sucesivos intentos de mejora a través de la negociación colectiva.

Esta alta feminización tiene un impacto directo en la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. La generalización de contratos de corta duración, las jornadas exigentes y la ausencia de medidas reales y efectivas de conciliación obligan a muchas trabajadoras y trabajadores (mayoritariamente las mujeres) a solicitar reducciones de jornada para poder asumir el cuidado de menores o de familiares en situación de dependencia.

La alta feminización tiene un impacto directo en la conciliación de la vida laboral, personal y familiar

Estas reducciones de la jornada laboral, lejos de ser una opción, se convierten en una necesidad que conlleva una pérdida salarial y agrava todavía más la precariedad económica de un colectivo ya castigado por los bajos salarios y las condiciones laborales muy duras.

La situación se ve además agravada por la creciente escasez de profesionales cualificados, tanto en enfermería como entre el personal técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE). La falta de personal incrementa de forma significativa la carga de trabajo, genera entornos laborales cada vez más exigentes y deteriora la calidad del empleo y también de la atención que se presta a las personas usuarias.

La falta de personal genera entornos laborales cada vez más exigentes y deteriora la calidad del empleo

Esta carencia de profesionales está directamente relacionada con unas condiciones laborales claramente inferiores que las existentes en el sector público, donde los salarios, la estabilidad y las medidas de conciliación resultan más favorables.

Desigualdad de los convenios

La desigualdad entre convenios no solamente impulsa la fuga de profesionales hacia el ámbito público o incluso al extranjero, sino que perpetúa un modelo laboral insostenible en la sanidad privada, lo que deja a sus plantillas en una situación de especial vulnerabilidad.

A ello se suma que, una vez finalizada su jornada laboral, muchas trabajadoras continúan asumiendo en sus hogares las tareas de cuidado, configurando una doble jornada que combina trabajo remunerado y responsabilidades domésticas no reconocidas. Esta sobrecarga provoca un importante desgaste tanto físico como emocional, que afecta al bienestar personal y repercute directamente en la calidad del servicio, cerrando un círculo de agotamiento y precariedad.

Muchas trabajadoras continúan asumiendo en sus hogares las tareas de cuidado, configurando una doble jornada

En este contexto, durante el mes de febrero se inician las negociaciones del XII Convenio Colectivo del sector privado de residencias de la tercera edad, servicios de atención a las personas dependientes y promoción de la autonomía personal en la Comunitat Valenciana.

Desde el sindicato de Comisiones Obreras (CC OO) afrontamos esta negociación con el objetivo de romper con este modelo precarizado y avanzar hacia un convenio que garantice salarios dignos, estabilidad en el empleo, condiciones laborales justas y medidas reales de conciliación.