Una policía cercana y eficaz

La presentación de la memoria anual de la Policía Local de Onda correspondiente al año 2025 nos trae un balance muy positivo que consolida el modelo de seguridad que queremos en el Ayuntamiento, y que está basado en la prevención, en la proximidad al ciudadano y en la respuesta más eficaz ante cualquier tipo de incidencia. Un total de 32.595 actuaciones, que reflejan una intensa actividad al servicio de los vecinos de la localidad.

La memoria pone de manifiesto el papel clave que tiene la Policía Local en materia de seguridad ciudadana y su determinante acción en el ámbito de la atención social, de la mediación vecinal, de la seguridad vial y su inestimable colaboración con otros servicios municipales que durante todo el año se llevan a cabo en Onda.

Sin duda, tenemos una Policía Local profesional, preparada y muy implicada en el día a día de los vecinos, que siempre actúa con cercanía y eficacia para proteger a los ondenses.

Así, uno de los ámbitos más destacados de la memoria es el referido al servicio asistencial que durante el año pasado ha registrado más de 1.500 intervenciones, entre las que destacan las asistencias a nuestros mayores, menores o ciudadanos en situación de especial vulnerabilidad.

A ello se suman 342 mediaciones en conflictos privados, una herramienta clave para prevenir situaciones de mayor gravedad y favorecer muy positivamente la convivencia vecinal.

Además, nuestra Policía Local ha reforzado toda su labor de policía de proximidad con numerosas actuaciones preventivas en los barrios, campañas en comercios y atención directa a sugerencias vecinales, con lo que se ha consolidado así ese modelo tan cercano y accesible.

En materia de seguridad vial, nuestros agentes han llevado a cabo más de 6.000 actuaciones, que incluyen controles de tráfico, regulación del tránsito en todos los centros escolares, eventos deportivos y actos multitudinarios, así como también diferentes campañas de prevención.

En el ámbito de la seguridad ciudadana, se han realizado más de 9.100 actuaciones, incluyendo dispositivos preventivos, servicios de vigilancia estática y control en festejos. Además, destaca el seguimiento y la protección de los casos de violencia de género que se han detectado.

Detrás de estos buenos resultados hay una clara apuesta del Ayuntamiento de Onda por nuestra Policía Local, y por dotarla de todos los recursos humanos y materiales que necesita para hacer un gran trabajo al servicio de los ondenses.

*Carmina Ballester es alcaldesa de Onda