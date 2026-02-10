Aragón: suben los extremos

Este domingo se celebraron las elecciones autonómicas anticipadas en Aragón. Unas elecciones que ha ganado el PP como fuerza más votada, pero perdiendo dos escaños, de los 28 que tenían a los 26. Es, a todas luces, una amarga victoria para los populares, pues seguirán dependiendo de Vox para poder conformar gobierno y sacar adelante la legislatura.

El PSOE continúa en su debacle ya constatada en los comicios en Extremadura, con un voto de castigo evidente al Gobierno de Pedro Sánchez, bajando a los 18 escaños, cinco menos que en 2023, en el mínimo histórico del 2015.

Y suben los extremos, doblan. Vox pasa de siete a 14 escaños, teniendo las llaves de la gobernabilidad, y la Chunta (CHA) sube de tres a seis. Podemos desaparece e IU-Sumar mantiene su escaño.

La coalición Existe (Teruel Existe y Aragón Existe) ha bajado de tres a dos escaños. Siento el resultado, pues conozco muy bien a sus dirigentes, especialmente a Tomás Guitarte. Compartimos espacio municipalista, el de la defensa del territorio y de nuestros pueblos y ciudades. Sé que harán un buen trabajo en las Cortes, como hasta ahora, defendiendo los intereses de Aragón. No es fácil llevar la bandera de la moderación en tiempos en los que se prima el griterío, odio, insultos y trincheras.

Sin duda, que los partidos extremistas y radicales continúen subiendo (doblando el resultado respecto al 2023) es una mala noticia para aquellos que creemos en un espacio centrista, de moderación, escucha, entendimiento, diálogo y búsqueda de consensos.

Malos tiempos para España

El bipartidismo baja y los extremos suben. Se vienen malos tiempos para España. Seguiremos trabajando por nuestro espacio político moderado, pese a que no esté de moda. Seguiremos ofreciendo una alternativa de gestión, alejada de la dicotomía izquierda/derecha, a la política de bloques y trincheras.

Es fundamental recuperar la cultura del consenso para afrontar los grandes retos que tiene nuestra sociedad, en un momento en el que todo empuja a dividir y donde elegir dialogar se convierte en un acto valiente.

Alcalde de Nules y presidente de Unión Municipalista