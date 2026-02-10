Arqueología

El arqueólogo Paco Esteve halló piezas líticas del evolucionado periodo calcolítico en las cercanías del montículo de la Magdalena, al que, con plena justicia, podemos designar como cuna de la existencia castellonense. La llar pairal, como diría Miquel Peris. Porcar hablaría, además, de hábitats en lugares de marjalería, en el entorno del Pinar y en el idílico paraje del Molí de la Font, al que la narrativa romántica denominó la Font de la Reina. En muchos de estos lugares se establecerían asentamientos que continuaron hasta el medievo.

Por otra parte, el malogrado doctor Francesc Gusi, infatigable en el estudio de los yacimientos de la Plana, escribía de estos establecimientos cercanos al Grau, que sus restos derruidos «conformaron pequeñas elevaciones de terreno conocidas como pujolets, como los de Altava, Campos, Baralluga, Talala, Vinatxell, Barrera, Matamoros, Almassorí, Carreter, Menescal, Alegre, de la Torre, Cama, De la sal, Burgaleta, Xaraplo, camí Fondo, Tarasona , Camp de Tir y Gasset», lugar, este último, que conoció, hace 80 años, una prospección con hallazgos depositados por Porcar en el Museo Provincial.

Esta múltiple toponimia atestigua un censo importante en la zona y que sus moradores debieron, también, llevar a cabo actividades de pesquerías e incluso de precaria navegación de limitado cabotaje. Con todo, los yacimientos más significativos de esta época son los de Villa Filomena en Vila-real, la Comba en Benicàssim y el montañoso de la Cova de la Joquera, entre Borriol y Castellón, que proporcionó una reducida necrópolis.

Cronista oficial de Castelló