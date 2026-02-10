Opinión | VENTAR I ESCAMPAR EL POLL
El mesquí greuge comparatiu
És sabut de tots, que els partits aprofiten qualsevol avinentesa per a desprestigiar als adversaris, als quals consideren enemics. La misèria humana d’alguns, encara que siga una reunió amb els regants, s’aprofiten de les víctimes valencianes de la dana fruit de la incompetència de la Generalitat valenciana. El president Pérez Llorca sembla que porta un camí copiat de Feijóo i del seu mestre Mazón.
Fa uns dies, va dir que «era una vergonya i que no podia entendre per què hi havia víctimes de primera i de segona. Com es pot diferenciar una víctima si s’ha mort en un accident de tren o a conseqüència de la dana?, em sembla una vergonya i no hi ha paraules que ho expliquen». Ell, el seu partit i el seu govern de la Generalitat, han preferit amb la inestimable cara dura política del portaveu del Consell, el sogorbí Miguel Barrachina, atiar el foc de la fal·làcia del greuge comparatiu d’unes víctimes amb unes altres. Una manifestació de mala llet, mentidera i manipuladora, usant de boc emissari i un tracte mesquí als perjudicats morts i vius, de la dana, amb l’intent de diluir la seua incompetència.
En Andalusia, amb uns esdeveniments d’inundacions, semblants a la gota freda, no han existit morts per causa de les inundacions, no s’ha demanat l’emergència nacional, tot ho ha pogut fer amb previsió la conselleria corresponent. A quin sant ve a continuar embolicant la troca de què havia de ser l’estat qui assumiré les competències?
La Generalitat, després de més de 15 mesos, encara no ha pagat cap indemnització. Els familiars dels difunts de la gota freda cobraran de l’estat 72.000 euros, el mateix que els de l’accident d’Adamuz, la resta d’increment de la indemnització, de les víctimes mortals dels trens, 138.000 euros, ve entre altres de la responsabilitat civil dels seus gestors, obligats per llei a tenir una assegurança implícita en el bitllet.
De segur que el PP, per endollats que tingués als seus assessors, saben que hi ha una diferència entre una persona que mor en accident i una catàstrofe natural. Ni Aznar ni Rajoy feren res per reparar la misèria pagada als familiars de les víctimes mortals del tren d’Angrois a Santiago de Compostela, ni en l’accident del metro de València.
