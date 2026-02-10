Objetivo: blindar los derechos sociales

Se cumplen 20 años de la aprobación de la ley de dependencia, una norma que marcó un punto de inflexión al convertir los cuidados en una responsabilidad pública y en un derecho de ciudadanía. Desde entonces, las autonomías han asumido un papel clave en la atención a las personas en situación de dependencia.

En 2019, un gobierno socialista aprobaba en la Comunitat Valenciana la ley 3/2019, una norma que consolidaba las políticas sociales como derechos subjetivos exigibles, alejándolas definitivamente de la caridad. Una vez más, el socialismo demostraba su compromiso con la ampliación de derechos.

Recientemente, el PSPV reunía en Castelló a los principales agentes del sistema de dependencia, discapacidad y cuidados. Un diálogo imprescindible para escuchar a quienes conocen de primera mano las carencias y los retos del sistema, y que volvió a evidenciar que los y las socialistas contamos con un proyecto claro frente a las políticas de recortes y privatización.

Pero no basta con defender el modelo: es imprescindible garantizar su financiación. El nuevo sistema de financiación autonómica representa una oportunidad para reforzar estas políticas públicas. Recuperar el pla Convivint, ampliar plazas y recursos, dignificar las condiciones laborales del sector y garantizar una atención de calidad no son opciones, son obligaciones. Los derechos sociales no pueden ser un negocio. Con Diana Morant al frente, el socialismo valenciano trabajará para blindar la financiación de los cuidados y asegurar que cuidar sea un derecho efectivo para todos.

Secretaria de Dependencia del PSPV-PSOE