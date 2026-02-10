Opinión | LA RÚBRICA
Objetivo: blindar los derechos sociales
Se cumplen 20 años de la aprobación de la ley de dependencia, una norma que marcó un punto de inflexión al convertir los cuidados en una responsabilidad pública y en un derecho de ciudadanía. Desde entonces, las autonomías han asumido un papel clave en la atención a las personas en situación de dependencia.
En 2019, un gobierno socialista aprobaba en la Comunitat Valenciana la ley 3/2019, una norma que consolidaba las políticas sociales como derechos subjetivos exigibles, alejándolas definitivamente de la caridad. Una vez más, el socialismo demostraba su compromiso con la ampliación de derechos.
Recientemente, el PSPV reunía en Castelló a los principales agentes del sistema de dependencia, discapacidad y cuidados. Un diálogo imprescindible para escuchar a quienes conocen de primera mano las carencias y los retos del sistema, y que volvió a evidenciar que los y las socialistas contamos con un proyecto claro frente a las políticas de recortes y privatización.
Pero no basta con defender el modelo: es imprescindible garantizar su financiación. El nuevo sistema de financiación autonómica representa una oportunidad para reforzar estas políticas públicas. Recuperar el pla Convivint, ampliar plazas y recursos, dignificar las condiciones laborales del sector y garantizar una atención de calidad no son opciones, son obligaciones. Los derechos sociales no pueden ser un negocio. Con Diana Morant al frente, el socialismo valenciano trabajará para blindar la financiación de los cuidados y asegurar que cuidar sea un derecho efectivo para todos.
Secretaria de Dependencia del PSPV-PSOE
Suscríbete para seguir leyendo
- Inditex cierra una de sus tiendas del centro comercial Salera de Castellón
- De Kabul a Vila-real: dos hermanos afganos resucitan un horno tradicional
- Un pueblo de Castellón propone un Barça-Madrid de 'bous al carrer'
- Pablo Hernández, después del triunfo del Castellón ante el Real Valladolid: 'Hemos hecho un partido muy serio
- CD Castellón | Entrevista a Pablo Hernández: «El ascenso no nos tiene que obsesionar. Tarde o temprano llegará»
- El motivo por el que cada semana 14 pensionistas de Castellón pierden la paga no contributiva
- Restaurantes míticos de Castelló en el recuerdo
- Jesús Reig, el mecánico de camiones de Castellón que ahora es coach de criptomonedas: 'Perdí mucho dinero