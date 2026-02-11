Desequilibrios demográficos

Los datos han vuelto a corroborar que Castellón envejece a un ritmo acelerado, sin que exista una respuesta clara por parte de las administraciones. En veinte años, el índice de envejecimiento ha crecido 30 puntos hasta alcanzar un máximo histórico: ya hay casi 140 mayores de 65 años por cada 100 menores de 16. Una tendencia que no solo describe la estructura de la población, sino que delata un fracaso colectivo para garantizar el relevo generacional y el equilibrio territorial.

El fenómeno no se reparte de manera homogénea. Golpea con más fuerza al interior, donde el mapa demográfico empieza a vaciarse de nuevas generaciones. Tal como ha publicado Mediterráneo, en más de un centenar de nuestros municipios el envejecimiento supera la media provincial. En algunos casos, las cifras son extremas: pueblos con diez mayores por cada niño. La estadística no admite paliativos.

Comarcas como el Alto Mijares, el Alt Maestrat, Els Ports o el Alto Palancia concentran los ejemplos más preocupantes. Allí coinciden varios factores: pérdida de población, escasa inmigración y falta de oportunidades laborales. El resultado es un círculo vicioso difícil de romper. Menos jóvenes implica menos nacimientos. Y menos nacimientos aceleran el declive.

El contraste con el litoral es más que evidente. Municipios bien comunicados, con industria o turismo, mantienen una estructura poblacional más equilibrada. La vivienda pese al enorme déficit de oferta, el empleo y los servicios siguen siendo los grandes imanes demográficos. Donde existen, la población resiste. Donde faltan, el invierno demográfico se instala sin fecha de salida.

Hay datos que deberían interpelar a todas las administraciones. En 13 municipios no había en 2025 ningún niño de entre 0 y 4 años. En muchos de ellos, la población total no llega al centenar de vecinos. Son pueblos al borde de la desaparición estadística. Y, con ellos, se apaga también una parte del territorio. Pero el envejecimiento no es un problema en sí mismo, es la consecuencia lógica de una mayor esperanza de vida y esto es una grata noticia. El problema surge cuando no hay relevo. Cuando la pirámide poblacional se invierte y la base desaparece. Entonces, mantener servicios, actividad económica o vida comunitaria se vuelve una tarea titánica.

Castellón, como parte de una realidad poblacional que afecta al conjunto del país, con mayor o menor intensidad, requiere de una estrategia demográfica realista y valiente. No bastan los diagnósticos. Ya sabemos de los enormes desequilibrios, de las anomalías que nos sacuden en cuanto a la igualdad de oportunidades. Ahora hace falta actuar sobre el territorio, la vivienda, el empleo y la conectividad. Son aspectos en los que se vienen trabajando, pero la dimensión del problema es tal que resultan insuficientes. Si no se actúa, los datos seguirán empeorando. Y lo que hoy es un récord estadístico será mañana una pérdida irreversible.

La inmigración puede ser una solución, pero tiene que venir siempre acompañada por otras medidas que sean efectivas. El apoyo al entorno familiar, crear espacios adecuados y oportunidades laborales en los territorios vaciados, el acceso a la vivienda, el fortalecimiento de las comunicaciones físicas y virtuales, contar con bonificaciones para asentar el tejido económico son elementos que ayudarían a revertir la situación que hoy se antoja muy compleja.