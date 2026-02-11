Ojo que viene la extrema derecha

Jajajajaja…., y dale.

Es demencial que a estas alturas la mafia y la corrupción del PSOE agiten el miedo hacia Vox. Un miedo que los españoles hace mucho tiempo que han desterrado. Curiosamente, ese miedo es el que empiezan a sentir los votantes socialistas de buen corazón, que ven que cuando se desvía el dinero por corrupción, hay muertes en los trenes; que ven como el pacto con ETA ha provocado que esta semana saliera a la calle el más sanguinario asesino, Txeroki; que ven como la desigualdad generada entre regiones de España premia precisamente a los más separatistas; que ven el evidente peligro ocasionado a las mujeres, reduciendo penas y soltando a violadores; que ven como están permitiendo culturas importadas incompatibles con el respeto a la mujer y, especialmente, callando ante los escándalos sexuales de su partido; miedo es también el que yo tendría si fuera pensionista y el Gobierno me diera 50 euros más mientras los hijos y nietos no van a tener derecho a una vivienda ni a un trabajo rentable.

Pero no. Según el PSOE, el peligro es la bestia inmisericorde de Vox. El ogro. El coco.

De verdad, ya no cuela. Vox ha defendido en Aragón lo mismo que diría en Castellón: que el agua del Ebro es de todos, como la del Mijares o la del Júcar. Que la inmigración ilegal masiva y descontrolada está arruinando nuestros barrios, en Aragón y en Castellón. Que la sanidad en Castellón no debería ser peor o mejor que la de Teruel. Que la ideología de género corrompe a los más inocentes aquí, en Aragón y en China.

Por eso y más, Aragón ha pedido en las urnas sentido común, como lo hará en Castellón.

Portavoz de Vox en Castellón