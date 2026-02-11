Solo queda Burriana

Ante el actual escenario de inestabilidad que atraviesan diversas formaciones políticas en nuestra ciudad, el equipo de Gobierno de Burriana se consolida como la única fuerza capaz de garantizar una gestión sólida, centrada exclusivamente en los intereses de la ciudadanía. Mientras otros partidos se ven inmersos en crisis internas, renuncias o una evidente falta de renovación que bloquea su capacidad de respuesta, este ejecutivo municipal continúa su hoja de ruta con firmeza y sin desviarse ni un solo milímetro. Nuestro objetivo es irrenunciable: transformar la ciudad y mejorar la calidad de vida de todos los burrianenses con hechos.

Sin ir más lejos, los avances en los centros educativos CEE Hortolans e IES Jaume I demuestran que los 1.200 alumnos y familias que estudian en barracones son nuestra máxima prioridad. Asimismo, hemos exigido al Gobierno de España las inversiones necesarias para proteger nuestra costa tras los daños provocados por el temporal Harry.

La recuperación de nuestro patrimonio también es una realidad palpable. Este Sant Blai hemos disfrutado de la campana del Nostre Senyor y de la peana del patrón totalmente restauradas tras años de inacción. El histórico acuerdo con el arzobispado va a poner a disposición de todos los vecinos los espacios del racó de l’Abadia, el Campanario y el museo olvidado sobre la figura del Cardenal Tarancón. Además, recientemente, hemos iluminado la fachada de la Casa Font de Mora y finalizado el párking de caravanas en la Serratella para impulsar nuestro turismo.

Miramos al futuro con proyectos ambiciosos y con firmeza, como el proyecto para la nueva depuradora (la mayor inversión de la Generalitat en la historia de Burriana con 35 millones de euros) o la renovación de la maquinaria de limpieza viaria. También damos pasos decisivos en protección animal, convivencia ciudadana y limpieza de nuestras calles con la puesta en marcha del ADN canino.

Además, hemos presentado el mayor presupuesto de la historia de la ciudad: 53 millones de euros al servicio de los vecinos, con 15 millones destinados a inversiones indispensables que dependen de acuerdos. Este equipo de Gobierno seguirá trabajando con responsabilidad, liderando negociaciones y centrado en lo que verdaderamente importa, para que nuestra ciudad no se detenga y esté siempre a la altura de lo que sus ciudadanos merecen. El proyecto que encabeza este equipo suma más que toda la izquierda junta y es la única opción fiable para transformar Burriana.

Alcalde de Burriana