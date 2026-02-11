Váyase, señor Sánchez

El manual de resistencia de Pedro Sánchez llega a su fin. El ocaso del régimen sanchista avanza imparable y ya no hay marcha atrás. La puntilla la darán los españoles en las urnas cuando la patraña de este Gobierno, que no tiene más objetivo que el de un presidente anclado al poder, cumpla su deber constitucional de convocar elecciones.

España tiene claro que no quiere sanchismo. Quiere democracia, justicia y libertad. Y ese mensaje repica desde hace años y lo hace con más fuerza desde que el Partido Popular, con responsabilidad, convoca elecciones cuando los gobiernos no funcionan y el pueblo tiene el derecho y el deber de elegir.

Lo hicimos en Extremadura, cuando María Guardiola abrió las urnas el pasado año y los extremeños dejaron claro que el PP era la única opción para gobernar. Un triunfo más para el proyecto responsable, cercano y serio que cumple su palabra de la mano del PP. Un fracaso más para el socialismo, que se hundió de forma escandalosa perdiendo ocho escaños y convirtiendo en histórica la hemorragia causada por 106.642 votantes a la fuga.

A Extremadura le ha seguido Aragón. El Partido Popular, con el buen hacer de Jorge Azcón, vuelve a ser la fuerza que los aragoneses quieren convertir en gobierno autonómico para presidir la política sensata, que atiende y entiende a la ciudadanía. Y lo hace de nuevo con un apoyo que nos da la mayoría y que, una vez más, castiga al socialismo. Porque los españoles están hartos de Pedro Sánchez. Con una candidata que ha sido mano derecha del presidente del Gobierno de España, la alegría se esfuma entre el socialismo que pierde cinco escaños y sangra la confianza de 38.553 ciudadanos. Nunca antes un líder del puño y la rosa cosechó en esta comunidad autónoma un suelo tan bajo.

El mensaje es cada vez más claro y contundente porque nuestra provincia, nuestro país, están hartos de mentiras y corrupción, de cesiones al independentismo frente al bien común que representa España. El castigo a los autónomos y a la falta de fondos para las familias con dependientes. La injusticia económica para el conjunto de este país y de nuestra provincia. El abandono de la red ferroviaria, la falta de políticas serias y comprometidas que defiendan en Europa a nuestro campo y planten una pica en defensa de nuestra cerámica. Nuestras costas, nuestro patrimonio.

Todo se abandona y frente a esta desidia sembrada a plomo por un presidente del Gobierno que solo se mira el ombligo, España dice basta. Porque, frente a un Ejecutivo que ha osado traspasar todos los límites, ya no hay marcha atrás. Esta ola imparable se llama España y condena al sanchismo que ha perdido credo y postulado. Solo la imagen de un mesías que es pasado y que acabará enterrado en su orgullo.

La traición a este país y a esta provincia ha agotado hasta a los más fieles socialistas, que nunca pensaron que su voto podría entregarse a otras siglas.oy saben que no es el socialismo el que gobierna España, es el sanchismo. Y el compromiso con nuestro país está por encima de políticos que ni tienen ética ni principios.

¿Cuántas derrotas más necesita Pedro Sánchez para dimitir? Se las daremos. Porque la responsabilidad de gobernar es la de saber que cuando hay políticos que impiden avanzar, las urnas son las que democráticamente deciden el futuro.

Y en el Partido Popular practicamos cada día la democracia. Con elecciones abiertas y libres. Con la justicia de las urnas, el poder ciudadano que el sanchismo ha hurtado a España en los últimos tiempos.

Esta presidenta de la Diputación de Castellón que hoy les escribe sabe que no hay mayor poder que el del voto. Que no hay mayor objetivo, que el trabajo diario y eficaz por y para los castellonenses. Y que si ocupamos cargos públicos es para servir a nuestros pueblos, no para servir a nuestras siglas.

Con ese poder que la provincia nos ha dado y que este equipo que lidero convierte en propósito y estímulo cada día, seguimos rindiendo cuentas a esta provincia que nos apasiona. Marcando el compás a una tierra que sonríe a un futuro con derechos y justicia, con desarrollo y oportunidades.

Los 32,5 millones de euros del histórico plan Impulsa ya están inyectados a nuestros municipios. El Fondo de Cooperación, dotado con 15,2 millones de euros, está ingresado en las arcas de nuestros pueblos en un tiempo récord. Nuestro presupuesto, activado el pasado enero, sigue engrasando el motor de esta tierra a la que el sanchismo castiga sin las entregas a cuenta actualizadas, sin una financiación justa que reconozca la deuda histórica con nuestra provincia y, desde hace tres años, sin presupuesto.

Ya queda menos. Para quitarnos la mordaza. Para recuperar la libertad. Para echar al sanchismo.

Presidenta de la Diputación de Castellón