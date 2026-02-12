Análisis comparativo de la opinión de los españoles sobre la inmigración: 1990-2025

En un artículo anterior recordamos los datos del estudio monográfico que el CIS realizó por primera vez dedicado a la inmigración y racismo, en septiembre de 1990. Ahora compararemos aquellos resultados con lo que dicen las encuestas más recientes sobre el mismo asunto.

En 1990, el CIS retrata una España con baja escolarización media en la muestra de la encuesta y una inmigración todavía incipiente en términos sociales y mediáticos. Hoy, España es un país estructuralmente de inmigración: a 1 de enero de 2025, la población nacida en el extranjero rondaba el 19,3%, según el INE. Además, el ecosistema informativo es otro: en 2024 la televisión sigue siendo la principal vía para informarse, pero redes y mensajería juegan un papel importante, y un 60% de personas creen que circulan bulos sobre inmigración con mucha o bastante frecuencia.

También conviene advertir que las baterías de preguntas que se formularon en la encuesta de 1990 no concuerdan exactamente con las actuales, por lo que se han utilizado equivalentes funcionales.

¿Hay demasiados extranjeros trabajando en España?

-En 1990, el 35,7% respondió que eran demasiados.

-En 2024, el 57,2% (barómetro 40dB). La percepción de exceso es hoy mayoritaria y más alta que en 1990, pero la pregunta actual se refiere a residentes, no solo a quienes están trabajando.

¿Cómo de informado está sobre la emigración en España?

-1990: muy/bastante informado, 13,9%; poco/nada, 82%.

-2024: muy/bastante, 58,6%; poco/nada, 39%. El barómetro 40dB muestra sobreestimación del peso de población inmigrante: mucha gente (53,8%) cree que España tiene 20-30% de inmigrantes, cuando el dato real es el 13,2%. El INE sitúa a 1 de enero de 2025 el 14,1% con nacionalidad extranjera y el 19,3% nacida fuera de España. Se observa, por tanto, un patrón típico: opinión firme + cifras erróneas = amplificación marcos de alarma.

¿Está de acuerdo con las medidas que el Gobierno está adoptando para limitar la entrada de inmigrantes?

-1990: de acuerdo con medidas de limitación, 86,8%.

-2024: la pregunta del Eurobarómetro de octubre era sobre el grado de permiso que debía darse por origen. Resultado: no debería permitirse: Magreb, 23,8%; África subsahariana, 17,2%; Europa del Este, 9,6%; Asia, 8,9%; Latinoamérica, 8,8%; Europa occidental, central y sur, 3,9%.

¿Cómo deberían ser las medidas a adoptar con los siguientes colectivos de inmigrantes?

-1990: muy + bastante duras:

Norte de África: 77,8%

Resto de africanos: 69,6%

Asiáticos: 50,1%

Hispanoamericanos: 31,8%

Resto de europeos: 7,8%

-2024: según 40dB, el veto de entrada se mantiene, con más distancia hacia orígenes asociados islam/africanidad (23,8% Magreb, 17,2% África subsahariana). Además, sube el rechazo a la aceptación en la esfera íntima. A la pregunta: ¿cómo verías que tu hijo/a tuviese una pareja…?, el 34% respondió mal o muy mal para parejas magrebíes y el 26% para subsaharianas.

¿Qué hacer con los inmigrantes ilegales que hay en España?

-1990: el 51,1% respondió que debía arreglarse su situación para que pudieran quedarse, frente al 33,2% que opinaba que debían devolverse a sus países de origen.

-Hoy: el 47,1% ven bien o muy bien que se facilitasen los trámites para regularizar a personas en situación irregular en España, frente al 22,9% que lo ven mal o muy mal (40dB 2024). El 70% manifestó estar a favor de expulsar a migrantes sin papeles o que cometan delitos (Sigma Dos, julio 2025).

¿Las autoridades españolas han controlado la estancia ilegal de extranjeros?

-1990: el 63,7% dijeron que controlaban la estancia ilegal poco o nada.

-2024: más que el control, el debate es la inquietud que se siente: el 41% respondió que estaba muy preocupado. Eurostat situaba a España en 2024 entre los países con más órdenes de salida en la UE. El INE cuantificaba un saldo migratorio positivo en 2024 de 626.268.

Sobre la ocupación de puestos de trabajo por extranjeros

-1990:

El 53,1% estaban de acuerdo en que aceptaban sueldos más bajos y, en consecuencia, bajaban los salarios.

El 63,9% estaban de acuerdo en que ocupaban puestos que los españoles podrían ocupar.

El 16,1% creían que eran necesarios para suplir falta de mano de obra.

-2024: la mayoría cree que los inmigrantes hacen trabajos que los españoles rechazan y que reciben demasiadas ayudas, y son minoría quienes creen que quitan el trabajo. Según el barómetro 40dB (octubre 2024):

El 61,1% están de acuerdo con que reciben demasiadas ayudas públicas.

El 46,8% creen que hacen aumentar la delincuencia.

El 44,8% están de acuerdo con que les quitan el trabajo a los españoles, frente al 50,7% que están en desacuerdo.

El rechazo actual se desplaza hacia servicios públicos/ayudas y seguridad, mientras que ‘quitan el trabajo’ queda más dividido. El conflicto, por tanto, ha mutado en estos 35 años del empleo/salarios al Estado del bienestar/seguridad. La evidencia macroeconómica y el debate del envejecimiento empujan hacia un marco de aportación estructural, aunque no necesariamente reduce el conflicto simbólico. Los migrantes han explicado una parte sustantiva del crecimiento del empleo reciente (OCDE, 2025) y la alta presencia de población extranjera en ocupaciones como empleo doméstico y peonaje agrario (INE, 2025) presentan a la inmigración como una pieza clave para sostener varios sectores.

Relación entre problemas sociales e inmigrantes

-1990: asociación mucha + bastante con:

Tráfico/venta de drogas: 57%.

Venta callejera: 66,2%

Inseguridad ciudadana: 45,4%.

-2024: el 74,8% asocia inmigración con algún concepto negativo (40dB). Si el paquete drogas-venta callejera-mendicidad ya estaba muy racializado en 1990, hoy el paquete, como decíamos, ha cambiado a sanidad-ayudas-delincuencia, pero el mecanismo es similar: atribuir problemas complejos a un grupo social distinto.

Posibilidad de que en España surja un partido racista que proponga la expulsión de inmigrantes

-1990: pensaban que podría aparecer un partido así el 28,7%. El 9% lo votaría si hubiera un problema grave, y el 2,1% incluso sin problemas.

-Hoy: aunque partido racista no es idéntico a partido antiinmigración, ya no es una hipótesis, sino una realidad. Existe un partido ultraderechista con agenda antiinmigración, Vox, que en las elecciones generales de 2023 obtuvo el 12,4% de los votos. En 2024 (40dB), ante la pregunta: ¿qué partido es más capaz de gestionar la inmigración?, el 17,7% de los encuestados respondieron que Vox, por encima del PP (16,2%) y no muy lejos del PSOE (20,5%).