Consolidar la IA

La mayoría de las empresas creen que el reto de la IA es tecnológico. No lo es. Las herramientas ya funcionan a niveles imposibles de imaginar hace apenas un par de años. Y el ritmo continúa acelerándose, con mejores modelos, más integraciones y mayor apertura en posibilidades para cualquier profesional u organización. Estamos en el punto en el que se contratan licencias, se organizan talleres internos y se celebra que «ya estamos trabajando con IA»… pero después del hype inicial llega la realidad. Los procesos apenas cambian, las responsabilidades no se redefinen y nadie tiene realmente tiempo, ni permiso, para experimentar. La tecnología entra, pero la cultura sigue igual. Ahí está el verdadero cuello de botella en el que la IA tendrá que insistir para seguir avanzando.

Con ese objetivo de reducir la brecha entre lo que se hace y lo que se podría hacer con la IA, en una industria que da pasos de gigante cada mes, empezarán a popularizarse nuevos perfiles dentro de las organizaciones: responsables de adopción, figuras híbridas entre estrategia y tecnología, personas capaces de rediseñar procesos y no solo de utilizar herramientas, que estén conectados con el dinamismo de la IA. No será una moda. Será una necesidad. Porque integrar IA implica cuestionar inercias, asumir riesgos controlados y aceptar periodos de prueba que muchas estructuras empresariales, especialmente en nuestro entorno, todavía toleran mal. Esos perfiles, por mucho que pueda parecer lo contrario, no serán exclusivamente técnicos. Daniela Amodei, cofundadora de Anthropic (LLM Claude), apuntaba recientemente que en el futuro inmediato las humanidades serán más relevantes que nunca. Porque la IA no va de automatizar tareas operativas, lo que marca la diferencia es la comprensión del contexto, el lenguaje, la ética y la capacidad de tomar decisiones con criterio, de insertarlas en las organizaciones con empatía y conocimiento emocional. El reto no es introducir la IA. Es consolidarla para que transforme de verdad los procesos. Y ahí es donde muchas organizaciones descubrirán que el desafío nunca fue técnico.

Director y chief strategy officer de Twelfhundred. Profesor de la UJI