Opinión | LA RÚBRICA
L’estafa de les VPP
Alacant està molt lluny de Castelló, però l’escàndol de les Vivendes de Protecció Pública (VPP) ha arribat a tot arreu. El Partit Popular es va repartir els habitatges públics entre càrrecs, simpatitzants i amics. Una indecència encara més greu quan la immensa majoria de la gent no pot comprar ni llogar una casa.
Si tot l’anterior no fora ja gravíssim, els companys de Compromís per Alacant fa més d’un any que alerten de la situació i, per més inri, no paren d’aparéixer testimonis que expliquen com els promotors demanaven diners en negre a qui no era dels seus.
Encara que Alacant quede lluny, les normes de les VPP són autonòmiques, i cal recordar que el govern del PP i Vox ha regalat terrenys públics als constructors, ha incrementat el preu que podien cobrar pels pisos, també ha augmentat la renda exigida als beneficiaris, ha facilitat hipoteques barates als més rics a través de l’Institut Valencià de Finances i, per acabar-ho d’adobar, ha eliminat controls. El resultat: el PP i els seus robant-nos a tots.
Ara mateix, que en dos anys el Partit Popular no haja complit la seua promesa de construir més de 140 VPP a Castelló és, paradoxalment, la garantia que ací no hagen fet el mateix. Ja veuen quin consol.
Això sí, les normes de la Generalitat també són les que s’apliquen a la nostra ciutat. I, encara que Compromís hem exigit saber com es distribuiran els habitatges de protecció pública a Castelló, Begoña Carrasco guarda silenci i no dona cap garantia que el repartiment de les VPP serà just. No fa ni tres anys que han tornat al govern i ja van d’escàndol en escàndol.
Portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló
