Opinión | A FONDO
Les mentides del PP, al descobert
El PP de Castelló s’ha muntat tota una pel·lícula, amb un malvat de manual assenyalat com a responsable de tots els mals de la província. El problema és que els errors de guió són tan evidents que ni el millor pressupost, ni la millor interpretació, ni els artificis més calculats poden sostindre-la.
Mai no he sigut partidari d’entrar en polèmiques estèrils, però hi ha moments en què el silenci no és una opció. Davant la campanya de bulos que els populars han posat en marxa sobre el finançament municipal, ha arribat l’hora de dir prou i de parlar amb dades, amb rigor i amb la seguretat que dona saber que la veritat està documentada.
Des de fa mesos, la presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, insisteix a repetir que el Govern d’Espanya discrimina els pobles de la nostra província.o diu una vegada i una altra, sense aportar cap informe, cap aval tècnic ni cap document oficial que sostinga aquesta afirmació. És un relat construït a base de titulars, però completament buit de contingut real.
La realitat, però, és molt diferent. I és tan clara que desmunta el relat del PP. Des de l’any 2018, les transferències de l’Estat als ajuntaments de Castelló s’han incrementat de manera constant fins a assolir xifres històriques. Mai abans els municipis havien rebut tants recursos del Govern d’Espanya. No és una opinió, és una dada oficial, signada per funcionaris habilitats estatals i perfectament verificable.
Quan es parla de finançament local, la ciutadania mereix claredat. Perquè no estem parlant de debats teòrics, sinó de diners que serveixen per a mantindre oberts serveis públics, per a reforçar l’atenció social, per a millorar infraestructures i, en definitiva, per a garantir una millor qualitat de vida als nostres veïns i veïnes. Pose un exemple molt concret, que conec bé: l’Alcora. En els últims anys, el meu municipi ha vist augmentades les aportacions de l’Estat en 530.000 euros. Mig milió d’euros més per a serveis, per a inversions i per a atendre millor la ciutadania. I no és cap privilegi ni cap excepció. És un increment lineal, proporcional a la població, que s’ha produït a tots els pobles de la província.
El que sorprén, i molt, és que mentre l’Estat incrementa els seus recursos, la Diputació de Castelló i la Generalitat valenciana mantenen congelat el Fons de Cooperació.o fan malgrat l’augment de població, malgrat l’encariment dels serveis municipals i malgrat disposar de més diners que mai gràcies, precisament, a les aportacions extraordinàries que arriben des del Govern d’Espanya.
Només la Diputació ha rebut 28 milions d’euros més de l’Estat. Vint-i-huit milions. I, tot i això, ni un sol euro s’ha destinat a reforçar el Fons de Cooperació. Una eina fonamental per als ajuntaments, especialment per als més menuts, que permet garantir igualtat d’oportunitats visques on visques. Aquesta és la gran contradicció del discurs del Partit Popular: acusen Madrid mentre retenen recursos que ja tenen a la caixa.
Per això, aquesta setmana he instat públicament la presidenta de la Diputació a fer un exercici de transparència molt senzill: fer públiques les dades d’ingressos de l’Estat a la Vall d’Alba, municipi del qual és alcaldessa, i a la Diputació mateixa. Si ho fera, comprovaríem ràpidament qui està realment al costat dels pobles de Castelló. Potser més d’un es quedaria bocabadat. I si no ho fa, també quedarà clar què significa el silenci.
La diferència entre uns i altres és clara. Nosaltres compareixem amb dades, amb informes oficials i amb números verificables. El Partit Popular, en canvi, continua sense presentar cap aval tècnic que acredite el suposat deute que reclama. Un dia parlen de 100 milions, l’altre de 200. Canvien la xifra segons convé al relat, però mai aporten documentació. I això, en política, és molt greu.
A tot açò se suma una manera de governar que ens recorda etapes que, amb el pas dels anys, pensàvem superades: una Diputació fabrista convertida en trinxera política, en oficina de propaganda i en instrument de favoritisme. Amb inversions qüestionables i una utilització partidista dels diners públics al marge de l’interés general.
Els pobles de la província Castelló no necessiten relats victimistes ni campanyes de bulos. Necessiten lleialtat institucional, rigor i governs que posen els recursos on toca. Necessiten que qui té la responsabilitat de governar deixe de buscar excuses i es pose a treballar.
Perquè al final, per molt que alguns s’entesten a construir un relat interessat, hi ha una cosa que sempre acaba imposant-se: la realitat. I la realitat, quan es posa negre sobre blanc, té una força imparable. Les dades no entenen de consignes. I, una vegada més, les dades desmunten el relat.
Alcalde de l'Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló
