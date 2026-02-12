Oropesa del Mar, mosaico cultural

Oropesa del Mar ha dejado de ser únicamente un destino de sol y playa para consolidarse como un auténtico epicentro de dinamismo cultural en la provincia de Castellón. La localidad ha sabido tejer una programación que no solo entretiene, sino que enriquece el espíritu, transformando sus espacios históricos en escenarios vivos donde la tradición y la vanguardia convergen bajo la brisa marina.

La oferta es tan ecléctica como fascinante. El teatro, con citas habituales en el Espai Cultural, actúa como un espejo de la sociedad, ofreciendo desde comedias hasta piezas de reflexión que atraen a un público intergeneracional. Este compromiso con las artes escénicas se complementa con la pasión del flamenco, cuyas notas y quejíos encuentran un eco especial en nuestros corazones, dotando estos encuentros de una intensidad emocional inigualable.

Uno de los mayores aciertos de la gestión de la concejalía de Cultura es la democratización de la música a través de formatos íntimos. Los microconciertos, celebrados en entornos tan singulares como el Museo de Oropesa del Mar (situado en un enclave único como es el casco antiguo de este municipio) permiten una conexión casi tangible entre el intérprete y el espectador, convirtiendo la visita museística en una experiencia multisensorial.

La espiritualidad y la historia también tienen su lugar con el Festival de Música Sacra, que suele celebrarse durante la Semana Santa aprovechando la acústica y la solemnidad de los templos locales. Es un paréntesis de introspección necesario en medio del bullicio turístico. Sin embargo, si hay una joya en la corona, esa es el ORFIM (Festival Internacional de Música de Oropesa del Mar). Con más de dos décadas de trayectoria, este festival ha traído a la localidad a artistas de renombre nacional e internacional, elevando el listón con propuestas que van desde la lírica hasta el jazz y la música clásica de cámara.

En definitiva, la cultura en Oropesa del Mar es una apuesta por la identidad y la excelencia. Es el orgullo de un pueblo que entiende que el verdadero desarrollo no solo se mide en visitantes, sino en la calidad de las experiencias que ofrece. Pasear por sus calles es, hoy más que nunca, asistir a un espectáculo continuo, del cual me siento agradecido y orgulloso como concejal de cultura.

Teniente de alcalde de Oropesa del Mar y concejal de Cultura