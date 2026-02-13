La semana pasada fui a la biblioteca de la Vall d’Uixó a escuchar la conferencia del científico de Moncofa, Avel·lí Corma. Al final, cuando todo terminó, volví a casa con un sincero sentimiento de agradecimiento. ¡Sí! Agradecimiento, he dicho, a l’Associació Amics de la Vall por posibilitar que pudiésemos escuchar, cara a cara, al científico más laureado del mundo en su especialidad, en catálisis. Incluso no miento si digo que, entre un montón de Doctor Honoris Causa tiene reconocimientos de la talla del premio Príncipe de Asturias, Frontera del Conocimiento, etc. Todo eso sin olvidar que, en varias ocasiones, ha rozado los postes y el larguero del premio Nobel. Circunstancia que, si se la comentas, sonríe educadamente pero no entra en conversación porque, imagino, no le debe preocupar.

Agradecimiento también, y como no podía ser de otra forma, al propio Avel·lí Corma. ¡Claro! Porque desde un principio supo empatizar con los presentes y destacar la buena relación entre los dos pueblos y señalar la gran cantidad de valleros que, por razones personales o profesionales, existen en su vida. Pero también y sobre todo, porque de forma sencilla y coloquial expuso un tema actual, oportuno y transcendental para la humanidad, como es la función social de la química en la sostenibilidad del planeta. O dicho de otra forma, lo que están haciendo él y su equipo en el Instituto de Tecnología Química para evitar algunas de las dramáticas consecuencias del modelo económico productivo que sigue destrozando las bases de la vida humana. Por cierto, a Avel·lí Corma le deberíamos solicitar que creara un catalizador que, en la reacción química del cerebro, redujera el egoísmo y potenciara la fraternidad. A veces hace falta.

Analista político