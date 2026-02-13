Carrasco y el barro

Begoña Carrasco ha mandado a Juan Carlos Redondo a atacar al PSPV por denunciar ante los tribunales la injusta ordenanza fiscal que han aprobado el PP y Vox. Nos acusa de embarrar la política por defender a la ciudadanía, pero embarrar, no se equivoque, señor Redondo, es duplicar el recibo de la basura a miles de familias y comercios sin transparencia, sin justicia social y sin diálogo. Eso es lo que ha hecho el gobierno de Begoña Carrasco con la ordenanza de la tasa de basuras.

Desde el PSPV siempre hemos defendido la vía política. En 2024 y 2025 presentamos alegaciones y propuestas para que la tasa fuera progresiva, premiara a quien recicla y protegiera a quienes menos tienen. Todas fueron rechazadas por el rodillo del PP. En 2025 optamos por seguir negociando, porque creíamos en el diálogo institucional. Pero cuando un gobierno se niega sistemáticamente a escuchar, no deja otra alternativa.

Europa obliga a cubrir los costes del servicio, sí, pero también a aplicar el principio de «quien contamina paga» y criterios de progresividad. Subir impuestos de forma ciega y regresiva no es cumplir con Europa, es hacer política fiscal injusta.

Las bonificaciones de Carrasco son parches que no corrigen una ordenanza arbitraria. Defender a la ciudadanía es garantizar que las tasas cumplan la ley y no se conviertan en un abuso fiscal. Si Carrasco quiere rectificar y dialogar, estaremos ahí. Mientras tanto, defenderemos a Castelló con todas las herramientas democráticas, también en los tribunales.

Portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castelló