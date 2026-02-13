Kamikazes sanchistas

Escucho de sanchistas redomados cosas injustas y horribles acerca de Felipe González, el líder que mayores glorias dio al PSOE y mejores servicios prestó en el progreso de España. Hoy Felipe es anatemizado por la prole de sectarios que ha entregado corazón y alma a Pedro Sánchez, «el puto amo» al decir de Puente. Recordando Felipe que si hay amo son necesarios siervos.

Debacle electoral en Extremadura y Aragón, y el secretario general del Partido Socialista, compañero Pedro, silente cual zorro. Así seguirá, mientras vaya enviando a las ministras kamikaze a estrellarse electoralmente, con tal de que él, tal vez, pueda sobrevivir al hundimiento, dejando la Moncloa pero conservando el poder del partido aferrado al Manual de resistencia la biblia de sus ciegos y sordos seguidores. Dicen malas lenguas que Montero ya tiene encargada la hachimaki, banda blanca que los kamikaze se ataban a la frente en orgulloso símbolo de sacrificio por el emperador. Andalucía puede ser el Pearl Harbor socialista, tras la prevista derrota en Castilla y León. Con esas, resulta plausible el posicionamiento de Felipe anunciando que votará en blanco si no hay cambio de candidato en las generales, que no lo habrá. Advirtiendo el presidente de los históricos 202 escaños: «El PSOE debería replantearse el rumbo», añadiendo que la polarización propiciada por Sánchez sirve para engordar a Vox. Desde las federaciones socialistas de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura demandan del jefe «reflexión y autocrítica». Siéntense y esperen.

Periodista y escritor