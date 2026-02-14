2026, el año del deporte en Castellón

2026 es el año del deporte en Castellón. Iniciamos la legislatura apostando por qué nuestra ciudad se convirtiera en una auténtica Capital del Deporte. Desde el primer minuto tuvimos claro que, para ello, no solo necesitábamos contar con una agenda deportiva potente, era fundamental poder ofrecer unas instalaciones deportivas municipales de primer nivel. Dicho y hecho.

El impulso de la mejora de las infraestructuras existentes se convirtió en el principal caballo de batalla. El estado de abandono en el que nos las encontramos era más que evidente y, en muchos casos, un auténtico peligro para la seguridad de nuestros deportistas, que es prioritaria. El cambio del césped artificial de los campos A y C de Chencho, la renovación de la piscina Emilio Fabregat, mejoras en los pabellones Rafael Martí y Fernando Úbeda, la adecuación del complejo Gaetà Huguet para que el CD Castellón B dispute sus encuentros de Segunda RFEF o las mejoras en la piscina olímpica han permitido que la imagen que damos de nuestra ciudad a los cientos de familias que nos visitan cada fin de semana sea infinitamente mejor.

Lejos de conformarnos con reparar lo que otros dejaron que se degradara y renovar los contratos de mantenimiento caducados, en los últimos años hemos estado trabajando activamente para dotar a la ciudad de nuevas instalaciones. Por ello, tal y como anuncié a finales de diciembre, esta misma semana hemos firmado ante notario la adquisición de dos nuevas parcelas que permitirán ampliar el complejo Chencho. Con la firma de esta compra, comenzamos a planificar la adecuación de la Ciudad Deportiva municipal a las necesidades de nuestro fútbol base. El ambicioso proyecto incluye levantar unas instalaciones gemelares a las existentes en la actualidad, que incluyen campos de fútbol y un nuevo pabellón polideportivo. Esto supone incrementar en un futuro la superficie del Chencho en casi 50.000 m2, de los que en una primera fase está previsto que se ejecuten unos 27.000 m2.

Además, seguimos avanzando en el convenio con la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana que nos permitirá recuperar los Campos Federativos. Tras 14 años de inactividad, a lo largo de este 2026 se desarrollarán los trabajos para poner a disposición de nuestros clubs dos campos de fútbol 11. La intervención también incluye la reforma de los vestuarios, las oficinas de la delegación federativa valenciana, la mutualidad médica y la mejora de los accesos, entre las actuaciones.

Con esta recuperación de los federativos, unida a la ampliación del Chencho, respondemos a un compromiso electoral, cumplimos con la palabra dada y ganamos espacio para descongestionar otras instalaciones municipales, facilitando la actividad de nuestros clubs. Y lo hacemos con el trabajo coordinado desde diferentes concejalías, en este caso, Deportes, Contratación y Patrimonio e Infraestructuras a cuyos concejales, Maica Navarro, Vicent Sales y Sergio Toledo, respectivamente, quiero manifestarles mi agradecimiento por la labor realizada.

El esfuerzo realizado por el área de Deportes ya ha tenido también su reflejo este año con la celebración, en el SkyFi Castalia, de las semifinales de la Supercopa de España de fútbol femenino. El evento, con retransmisiones en directo a nivel nacional, nos ha permitido darnos a conocer en todo el país como una ciudad apasionada por el deporte, que lo vive con intensidad y que lo lleva en su ADN.

La colaboración con la Real Federación Española de Fútbol no se ha quedado aquí y el próximo 3 de marzo, a las 19.00 horas, la selección absoluta femenina iniciará su camino hacia la Copa Mundial femenina de fútbol de Brasil en Castellón. En este caso, España se medirá a Islandia, de manera que nuestra ciudad se posicionará no solo a nivel nacional, sino internacional, y se afianzará como un referente del fútbol femenino, algo que nos llena de orgullo. Por ello, también debo de poner en valor la confianza depositada en nosotros por la RFEF, la Generalitat y la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana.

Castellón es devoción absoluta por el fútbol y por nuestro adorado CD Castellón, que tantas alegrías nos está dando, y, además, una ciudad que vive el deporte desde sus múltiples facetas. Por ello, en nuestra ciudad se celebran a lo largo de los 12 meses más de 180 competiciones nacionales e internacionales de diferentes disciplinas. De hecho, hemos iniciado febrero con el XXXI Campeonato de España Open de Invierno Máster de natación, que ha reunido a cerca de 5.000 personas entre los 1.700 nadadores, técnicos y acompañantes llegados de todo el país.

Además, estos días ya se están ultimando los detalles del Maratón bp y el 10K Facsa. Una cita imprescindible para los amantes del atletismo que, en su decimosexta edición, reunirá el próximo 22 de febrero a más de 4.000 participantes.

Y esto es solo el principio. Como les digo, el 2026, en Castellón, va a ser el año del deporte. Seguimos.

Alcaldesa de Castellón