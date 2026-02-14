Avances imparables

Tras dos años y medio de mandato, recogemos frutos de una gestión diligente, responsable y enfocada en el cumplimiento de nuestro contrato con la ciudadanía. Así, tras varias gestiones, en los últimos meses el Ayuntamiento ha dado el impulso definitivo a cuatro grandes proyectos que, en breve, van a ser una realidad.

La rehabilitación del Centro de Estudios ha arrancado tras unos primeros meses de derribos; por fin han comenzado los trabajos de construcción y, con ellos, la cuenta atrás hasta verano de 2027, fecha en la que está prevista la finalización de las obras de lo que será el nuevo ayuntamiento, el nuevo auditorio y el nuevo espacio multifuncional para celebrar festejos.

Este proyecto supone, sin duda, un hito; no solo para esta legislatura, sino para la historia reciente de nuestra localidad, que verá como un espacio que fue expoliado y estaba cerrado para el pueblo, se ha recuperado, se ha aprovechado para crear plazas de párking en el acceso al núcleo histórico entre las dos playas urbanas. Allí podrán celebrarse actuaciones, audiciones y todo tipo de actos impulsados por las asociaciones y entidades locales. Lo merecen.

Este emblemático pero, hasta hace demasiado poco, ruinoso edificio a consecuencia del abandono de su anterior propietario, el Gobierno de España, se verá como se merece en el corazón de Peñíscola.

Esta semana he podido visitar también las obras del párking disuasorio que supondrá un nuevo acceso a la playa Norte a la altura de Peñismar e incluye zona para autocares, parada de bus, zona de alquiler de vehículos sin motor y cargadores para vehículos eléctricos. Multiplicará las posibilidades de aparcar en una zona densamente poblada en época estival y restará tráfico de vehículos al centro urbano.

Avanzan, asimismo, los trabajos de adecuación provisional del antiguo camping Bellavista. La compra de estos terrenos de más de 22.000 m2, con capacidad de hasta 1.000 plazas más de párking, donde poder ampliar el cementerio y proyectar pistas multideportivas para descongestionar el polideportivo municipal, ve ya avanzar las tareas de limpieza y desbroce.

Además, vemos cómo los trabajos ya en Sant Antoni avanzan a pasos agigantados para reconstruir unos muros de piedra que se habían desprendido del entorno de la Ermita a causa de los temporales.

Resultados de trabajo de meses que se suman a otro gran logro en este mandato, gracias al cumplimiento de la palabra dada por parte del Consell, gracias a lo cual contamos ya con base de ambulancia en nuestra población. Avanzamos.

Alcalde de Peñíscola