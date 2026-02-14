Castellón gana en población

La fotografía demográfica que arroja la última encuesta de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) constituye un auténtico diagnóstico de las transformaciones sociales que atraviesa Castellón y, por extensión, toda España. En un país donde el empuje de los nacimientos se ha visto doblegado por la lógica inexorable del envejecimiento, la única palanca que sostiene el crecimiento poblacional es la migración. Así lo confirman los últimos datos: España supera por primera vez los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero, impulsando un récord de 49,5 millones de residentes en total. Las principales nacionalidades que encabezan ese flujo son la colombiana, marroquí y venezolana, consolidando una dinámica migratoria que no es coyuntural, sino estructural.

En este escenario, Castellón emerge como ejemplo paradigmático de cómo la migración puede reconfigurar la demografía de un territorio. Con 12.978 habitantes más en 2025, la provincia ha colocado su padrón en 640.598 personas, un incremento cercano al 2%, más del doble que la media estatal y por encima incluso de la propia Comunitat Valenciana. Las cifras revelan que los extranjeros nacidos fuera de España representan casi un cuarto de la población provincial, y la población extranjera creció en más de 12.000 personas en apenas un año, respondiendo por el 93% del aumento total. Estos datos confirman que el motor demográfico actual de Castellón se basa en la llegada continua de migrantes, especialmente de Latinoamérica, Rumanía y Marruecos.

Ese protagonismo de la migración contrasta de manera elocuente con la tendencia natural de la población autóctona, marcada por una natalidad en estancamiento o descenso. Los expertos en geografía humana tienen claro que la provincia sostiene hoy su crecimiento demográfico y, por extensión, su sistema de bienestar, gracias a ese flujo migratorio que compensa la debilidad de los nacimientos locales. La conclusión es ineludible: sin migración, Castellón no crecería, sino que perdería habitantes.

Este fenómeno, que en otras épocas podría haberse considerado excepcional, ahora forma parte del paisaje demográfico español. La Comunitat Valenciana, con más de 5,5 millones de habitantes, se encuentra entre las comunidades que más crecen, situándose en un top de crecimiento liderado por territorios como Madrid y Barcelona. La aportación de la población nacida fuera de España no solo consolida las cifras globales, sino que también introduce nuevos perfiles socioculturales y económicos que dinamizan el mercado laboral, aportan diversidad y alivian, aunque de forma parcial, los efectos adversos del envejecimiento poblacional.

Sin embargo, esta evolución plantea desafíos que van más allá de los números. Si bien la llegada de migrantes fortalece la pirámide demográfica en edades productivas, también exige respuestas políticas y sociales integrales para garantizar su integración, su acceso a servicios públicos y su plena participación en la vida comunitaria. La sostenibilidad del crecimiento demográfico no puede verse únicamente como un indicador estadístico positivo, sino como un reto multidimensional que requiere planificación urbana, inversión educativa, políticas de vivienda y estrategias de cohesión social.

La migración ya no es un fenómeno marginal, sino un factor que, conveniente regulado, nos puede llevar a construir una comunidad más diversa, próspera y resiliente.