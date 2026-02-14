Opinión | LA RÚBRICA
Darreredels Judes
Sempre m’ha sobtat la capacitat dels corruptors per eixir indemnes de les seues malifetes. La forma en què aquests inductors i, alhora, beneficiaris de l’aprofitament suren sobre la brutícia aparentment immaculats. I com fan creure hàbilment que el seu parasitisme és fruit d’una distracció puntual, mentre segueixen optant a diners públics (com fan les grans empreses de la Gürtel local).
Dic això perquè en els casos de transfuguisme (com ha succeït ara a Borriana o fa poc a Almassora), sovint ocorre una cosa semblant, que va més enllà de la manca irrefutable de paraula, legitimitat i vergonya d’aquells que abandonen les sigles per les quals els va triar la ciutadania. Sobre aquestes desercions sura també la constància d’un interès ocult i pestilent, massa voltes monetari. I també la certesa que el canvi de jaqueta, sempre oportú, acaba quasi sempre afavorint el PP. Quines coses, eh?
Afavoreix al PP
Sense obviar l’autocrítica per una tria de persones que ha resultat errònia (per sobrevinguda que fóra), el cas dels trànsfugues de Borriana torna a afavorir curiosament un Partit Popular, que espera rebre ara els vots que li falten per sumar majoria… Com l’inductor del furt que recepciona el material robat per una banda de cacos que atraca per encàrrec.
Saber d’on han pogut eixir les 30 monedes no excusa els venuts. Al contrari. De fet, la traïció, lluny d’acovardir, ha aconseguit esperonar un col·lectiu de Compromís per Borriana que no deixarà de treballar pel seu poble.
Portaveu de Compromís a la Diputació Provincial de Castelló
