Opinión | LA VENTANA DE LA UJI
David Cabedo / Marisa Flor
Un itinerari per a l’emprenedoria innovadora des de la universitat
D’acord amb la Fundació Cotec, la innovació és qualsevol canvi basat en el coneixement que genera valor. Baix aquesta premissa, la universitat, com a principal centre de generació de coneixement, és també un espai d’innovació: un entorn on naixen idees, s’experimenta, es col·labora i es posen en marxa projectes capaços de transformar la societat.
La universitat es posiciona com un àmbit privilegiat per a fomentar l’emprenedoria innovadora. L’estudiantat no sols adquireix coneixements avançats, sinó també la formació necessària per a aplicar-los en la identificació d’oportunitats i la creació d’iniciatives amb un alt component innovador. Aquesta visió respon al model d’universitat emprenedora, compromesa amb el desenvolupament econòmic i social del territori. Formar professionals capaços d’innovar, adaptar-se al canvi i liderar projectes és una de les millors contribucions que podem fer al futur de la nostra societat.
A la Universitat Jaume I treballem amb aquesta convicció impulsant un itinerari emprenedor que acompanya la comunitat universitària des del primer contacte. Un aspecte clau d’aquest recorregut és el seu enfocament progressiu: emprendre no és un acte puntual, sinó un procés que comença, en molts casos, despertant la curiositat. Per això, el primer pas és la sensibilització, amb l’objectiu d’acostar l’emprenedoria a qui potser mai no s’ho havia plantejat.
Iniciatives com la Setmana de l’Emprenedoria, el Dia de la Persona Emprenedora a l’UJI o les xarrades d’emprenedors i emprenedores permeten donar visibilitat a experiències reals que serveixen d’inspiració i actuen com a referents. També el programa #ReptadorsUJI, amb format de hackató, contribueix a aquest objectiu plantejant reptes reals en els quals els estudiants prenen consciència de les seues habilitats per a trobar solucions creatives i treballar en equip.
Metodologies pràctiques
L’itinerari avança cap a l’adquisició de competències en innovació i emprenedoria. La formació a l’UJI combina coneixements amb metodologies pràctiques, perquè aquestes habilitats es desenvolupen, sobretot, a través de l’acció. Programes com Aula Emprénimpulsen la formació tant d’estudiants com de professorat, i ajuden a transformar idees en propostes concretes i a integrar la cultura emprenedora en la docència.
En paral·lel, iniciatives com UJILab Innovació evidencien el potencial innovador del nostre estudiantat en àmbits com l’automobilisme, la robòtica, la impressió 3D, la mobilitat elèctrica, el disseny de mans protètiques o la diplomàcia internacional. Són els mateixos estudiants els qui, treballant en equips multidisciplinaris amb el suport d’un tutor i el patrocini d’empreses, desenvolupen projectes i prototips per a participar en competicions nacionals i internacionals.
La promoció i consolidació d’iniciatives emprenedores es recolza en programes com UJIStartup i UJISpinoff. El programa de creació d’empreses UJIStartup, dirigit a la comunitat universitària (incloent-hi titulats i titulades dels últims vuit anys), ofereix formació intensiva per a transformar idees en projectes empresarials viables. UJISpinoff facilita la creació d’empreses basades en resultats d’investigació científica. Ambdós programes contribueixen a transferir i intercanviar coneixement amb el teixit productiu i a generar valor al territori.
Finançament
No menys important és el reconeixement, una manera d’inspirar i d’animar altres persones a fer el primer pas. Certificar les competències adquirides i premiar els projectes destacats posa en valor l’esforç i la iniciativa de la nostra comunitat. Amb el suport d’institucions com l’Ajuntament de Castelló, la Universitat Jaume I impulsa ajudes que fomenten el talent emprenedor facilitant el finançament i la visibilitat dels projectes.
L’emprenedoria universitària s’ha de mesurar per les persones que aprenen a mirar la realitat amb esperit crític, a detectar oportunitats i a treballar per a fer-les possibles. Aquest és el veritable impacte d’un itinerari emprenedor: sembrar iniciativa, confiança i capacitat de transformació per a crear valor, no sols econòmic, sinó també social, mediambiental i cultural.
A la Universitat Jaume I treballem perquè qualsevol persona amb una idea o un projecte trobe un camí per a desenvolupar-lo. Donar suport a l’emprenedoria és, en definitiva, apostar pel talent, la innovació i el futur de la nostra societat.
David Cabedo és vicerector d’Innovació, Transferència i Divulgació Científica.
Marisa Flor és directora d’Innovació i Emprenedoria.
