Izquierda feminista

Conseguido un estado social demócrata del bienestar, la búsqueda de nuevas banderas por la izquierda europea les llevó entre otras causas en principio ajenas, a reivindicar el feminismo. Lo malo es que una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen. Ya el reconocimiento del voto femenino en 1931 contó con la oposición de la izquierda. Caso paradigmático es la Ley del solo sí es sí que por torpeza, no falta de malicia, supuso la rebaja de penas y excarcelaciones de numerosos violadores. Así como la errática política de prevención de la violencia familiar que solo ha conseguido que aumenten las víctimas y una mayor desprotección con, entre otros fallos, pulseras defectuosas.

Saunas

Es al menos sorprendente y desde luego reprobable y poco feminista que el suegro de Sánchez se dedicara al negocio de las saunas, lo que llevo a Feijóo a preguntar a Sánchez: “¿De qué prostíbulos ha vivido usted?”. O las supuestas intenciones de prohibir la prostitución y luego el Tito Berni y sus amigos se iban a los puti clubs. Y a partir de ahí la debacle, más machistas y puteros. Las conversaciones de Ábalos, Koldo y Santos Cerdán, los acosos sexuales de dirigentes del partido, que no obtienen respuesta por cauces internos y que incluso tenían el apoyo de sus compañeras.

Los escándalos se añaden a los de los dirigentes de Sumar y Podemos. Las mujeres que se dicen de izquierdas no chistan ante la represión femenina en los países árabes y ahora en Irán donde las mujeres son objetos y las masacran. Hermana yo sí te creo, si eres de los nuestros. Más socialistas que feministas. Hipocresía y postureo.

Notario y doctor en Derecho