Un nuevo ‘cole’ infantil para Onda

De acuerdo con todas las previsiones, será el próximo año 2027 cuando podremos dar la bienvenida a la nueva escuela infantil Sambori de Onda. La obra avanza a muy buen ritmo y se encuentra ya con todas las paredes levantadas y en fase de revestimiento, lo que nos permite apreciar la futura configuración del edificio.

La nueva escuela infantil va a sustituir por completo al antiguo edificio, construido en el año 1972, y que ya presentaba importantes deficiencias estructurales y de adaptación a la normativa. El nuevo centro ocupa la misma parcela de la calle Maestro Giner y se desarrollará en una única planta, con una distribución en forma de L, que permitirá que todas las aulas estén directamente conectadas con el patio interior y los exteriores del recinto. El proyecto contempla un total de 9 aulas para niños de 0 a 3 años, comedor, espacios polivalentes, áreas administrativas, patios seguros y zonas ajardinadas, así como accesibilidad total y criterios de eficiencia energética, creando un entorno moderno y funcional pensado para el aprendizaje temprano y el bienestar del alumnado. La actuación cuenta con una inversión de más de 2,7 millones de euros, financiados por la Generalitat Valenciana dentro del plan Edificant.

Prioridad

Estamos ante un proyecto que es prioritario para el Ayuntamiento de Onda porque responde a una necesidad real de las familias ondenses, y porque estamos firmemente convencidos de que la mejor inversión es la que se realiza en la educación de nuestros pequeños.

Después de un largo camino, marcado especialmente por la total inacción y dejadez del PSOE y Compromís en el nefasto gobierno para Onda del Botànic, por fin tenemos una Conselleria de Educación sensible a las necesidades de los ondenses y que gestiona con rigor y seriedad para hacer realidad inversiones tan necesarias.

Los ondenses, con el Botànic, siempre recibimos un no por respuesta: no a un mamógrafo para las mujeres ondenses, no a una nueva escuela infantil, y no a tantas inversiones aplazadas por puro tacticismo electoral. Ahora, con el Partido Popular en la Generalitat, los proyectos son reales. Nos sienta bien un gobierno en la Generalitat que no mira el color político de nuestro Ayuntamiento y que está pendiente de hacer lo justo.

