Sánchez gobierna l’Alcora

L’Alcora es más que un pueblo. Es sentimiento e identidad. Es familia y es amigos. Es orgullo. Y precisamente porque creemos que este municipio merece la pena, nos duele que haya un alcalde que en lugar de defender a sus vecinos se dedique a proteger a quien más daño nos hace. Flaco favor para el pueblo que una vez más se pregunta si el alcalde trabaja para l’Alcora o lo hace para escalar puestos en su partido. Porque hoy queda demostrado que es Sánchez quien gobierna l’Alcora.

Samuel Falomir, como Sánchez, justifica la okupación. Lo hace cuando el PSOE bloquea en el Congreso la ley Feijóo para asegurar el desalojo exprés de estos delincuentes. Cuando el PSOE rechaza en el Senado (lo hizo el pasado noviembre) una propuesta del PP para cortar luz y agua a quienes cometen este delito. Porque no son familias vulnerables, son mafias y les queremos fuera de nuestro pueblo.

Ayudas

Este alcalde es el que justifica que Pedro Sánchez no nos pague las ayudas a la dependencia. Las familias cobran porque el Consell del PP asume su parte (50%) y la que Sánchez no paga (30%). Más de 4.000 millones de impagos en la Comunitat Valenciana, mientras que en Cataluña y País Vasco el PSOE sí paga el 50%. Es la cuota que pagamos los españoles para que Sánchez resista en la presidencia.

Este alcalde es el que impide que cobremos los más de 2 millones de euros que Sánchez nos debe porque nos infrafinancia. Esta pasada semana lo vimos rasgándose las vestiduras para defender a capa y espada a su mesías. Ese que sin presupuestos desde 2023 sigue sin pagar lo que nos debe. Pero eso nada le importa a Falomir. Lo único que importa es Pedro Sánchez.

Nosotros tenemos claro que el principio y el fin es l’Alcora. Defenderemos los derechos de nuestro pueblo a todos los niveles. Exigiendo justicia económica y social. Porque ya queda menos para que Sánchez deje de gobernar l’Alcora.

Portavoz del PP en l'Alcora